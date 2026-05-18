aespaジゼル、美ボディ輝く水着姿でリゾート満喫「神スタイル」「オーラがすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が5月17日、自身のInstagramを更新。リゾート地での水着ショットを公開した。
【写真】25歳K-POP美女「完璧ボディ」と話題の水着ショット
ジゼルは、海や夜のプールでのショット、ホテルの窓から景色を眺めている様子や大きなかき氷を持った姿などリゾート地での写真を複数枚投稿。海では鮮やかなピンク色の体にフィットしたデザインのパーカーとショートパンツ型のボトムのセットアップ姿、プールではビキニ姿を披露し、美しいボディラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「完璧ボディ」「女神のような美しさ」「神スタイル」「楽しそうな自然体な笑顔が素敵」「オーラがすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳K-POP美女「完璧ボディ」と話題の水着ショット
◆ジゼル、水着で海満喫
ジゼルは、海や夜のプールでのショット、ホテルの窓から景色を眺めている様子や大きなかき氷を持った姿などリゾート地での写真を複数枚投稿。海では鮮やかなピンク色の体にフィットしたデザインのパーカーとショートパンツ型のボトムのセットアップ姿、プールではビキニ姿を披露し、美しいボディラインを見せている。
◆ジゼルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「完璧ボディ」「女神のような美しさ」「神スタイル」「楽しそうな自然体な笑顔が素敵」「オーラがすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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