マギー、クロップドTシャツ姿で美ウエスト開放「完璧なヘルシーボディ」「自然体なのに圧倒的なオーラ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/18】モデルのマギーが5月17日、自身のInstagramを更新。クロップド丈のTシャツ姿を公開した。
【写真】年商億超え社長兼モデル「引き締まっててカッコいい」美ウエストのぞくTシャツ私服
マギーは「下田の黒船祭りへ！」と記し、静岡県下田市で開催された「黒船祭」を訪れた際の様子を投稿。クロップド丈の白のTシャツにオフホワイトのボトムスを合わせたスタイルで、2種類のジェラートが盛り付けられたコーンとスプーンを手に微笑む姿が収められており、美しいウエストが際立つショットとなっている。
また「海も本当に綺麗で良いところです 家族で楽しい時間を過ごせました！」とつづり、海辺で撮影した後ろ姿の写真も公開。ボトムスの裾を膝までたくし上げ、足首まで水に浸かった姿を披露している。
この投稿は「自然体なのに圧倒的なオーラ」「目が釘付け」「完璧なヘルシーボディ」「引き締まっててカッコいい」「スタイル良すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆マギー、美ウエスト際立つクロップドTシャツ姿披露
マギーは「下田の黒船祭りへ！」と記し、静岡県下田市で開催された「黒船祭」を訪れた際の様子を投稿。クロップド丈の白のTシャツにオフホワイトのボトムスを合わせたスタイルで、2種類のジェラートが盛り付けられたコーンとスプーンを手に微笑む姿が収められており、美しいウエストが際立つショットとなっている。
◆マギーの投稿に「完璧なヘルシーボディ」と反響
この投稿は「自然体なのに圧倒的なオーラ」「目が釘付け」「完璧なヘルシーボディ」「引き締まっててカッコいい」「スタイル良すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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