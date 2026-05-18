元日向坂46富田鈴花、美背中透けるシースルーワンピ姿に熱視線「破壊力半端ない」「色白で眩しい」の声
【モデルプレス＝2026/05/18】元日向坂46の富田鈴花が5月17日、自身のInstagramを更新。シースルーワンピース姿を公開した。
【写真】25歳元日向坂46「ドキッとした」素肌透けるシースルー姿
富田は、うさぎと花の絵文字を添え、うさぎのぬいぐるみを手にしたソロショットを投稿。肩周りと背中がシースルーになったワンピースを着用した後ろ姿が収められており、美しい背中とほっそりとした二の腕が際立っている。また、後ろを振り返った見返りショットなども載せている。
この投稿は「後ろ姿も美人」「ドキッとした」「綺麗すぎて見惚れる」「女神様みたい」「破壊力半端ない」「色白で眩しい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元日向坂46「ドキッとした」素肌透けるシースルー姿
◆富田鈴花、美背中輝くシースルーワンピ姿披露
富田は、うさぎと花の絵文字を添え、うさぎのぬいぐるみを手にしたソロショットを投稿。肩周りと背中がシースルーになったワンピースを着用した後ろ姿が収められており、美しい背中とほっそりとした二の腕が際立っている。また、後ろを振り返った見返りショットなども載せている。
◆富田鈴花の投稿に「後ろ姿も美人」と反響
この投稿は「後ろ姿も美人」「ドキッとした」「綺麗すぎて見惚れる」「女神様みたい」「破壊力半端ない」「色白で眩しい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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