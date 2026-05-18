

「PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜」

きゃりーぱみゅぱみゅがデビュー15周年を記念し、自身主催の音楽フェス「PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜」（以下、PAMYU FES）を2026年8月22日、神奈川県・ぴあアリーナMMで開催することが決定した。

2011年にミニアルバム『もしもし原宿』でデビューして以来、世間の常識に捉われないクリエイティビティや発信で唯一無二の存在として注目を集めてきたきゃりーぱみゅぱみゅ。

デビュー15周年を迎えて開催する「PAMYU FES」には、新しい学校のリーダーズ、氣志團、木村カエラ、FRUITS ZIPPER、MONGOL800の出演が決定。きゃりーぱみゅぱみゅがデビューから共演を重ねてきた先輩アーティストから、ともに日本のカルチャーを世界へ発信する後輩アーティストまで、互いにリスペクトを寄せ合う豪華な面々がジャンルを超えて集結する。

チケットは本日5月18日18時より、きゃりーぱみゅぱみゅオフィシャルファンクラブ先行受付がスタート。5月22日よりオフィシャル先行受付がスタートする。

公演概要

『PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜』日時：2026年8月22日（土）OPEN 14時30分 / START 15時30分 会場：神奈川県 ぴあアリーナMM■出演新しい学校のリーダーズ / 氣志團 / 木村カエラ / FRUITS ZIPPER / MONGOL800 / きゃりーぱみゅぱみゅ