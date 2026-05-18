歌手の玉置成実さんが自身のインスタグラムを更新。

ツーリングを楽しんだ事を報告しました。



【写真を見る】【 玉置成実 】 愛車のバイクでツーリング 「大洗・九十九里と楽しんできました」「とろけるような海鮮丼も頂いて充実した1日でした」





玉置成実さんは「今日はツーリング日和すぎた 大洗・九十九里と楽しんできました」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、玉置成実さんが、愛車のバイク「トライアンフ ボンネビルボバー」とポーズを取る姿などが見て取れます。





続けて「初めてめんたいパークに行ってきました。美味しそうな商品が多すぎて…沢山購入 早く食べたい！！」と、記しました。







更に「とろけるような海鮮丼も頂いて充実した1日でした」と、海鮮丼の画像を添えて、充実のツーリングについて綴っています。





この投稿にファンからは「素晴らしいツーリング日和で私もバイクを走らせたくなりました！」・「暑くもなく寒くもなく雲ひとつない最高のツーリング日和で最高に美味い海鮮を頂くなんて最高に幸せですね」・「成実さんが大洗とめんたいパークに！！地元にきてくれて嬉しい しかもツーリングのお姿見てみたかった 格好いいです」などの反響が寄せられています。







玉置成実さんは、ＳＮＳで、自身のバイクライフについて時折投稿し、バイク好きの一面をファンに見せています。









【 玉置成実さん プロフィール 】



2003 年14 歳でソニーミュージックよりシングル「Believe」でシンガーデビュー。

第18 回日本ゴールドディスク大賞「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」受賞。



全世界で大人気のアニメ『機動戦士ガンダム SEED』とその続編『機動戦士ガンダム SEED DESTINY』『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の楽曲を担当。



ダンスパフォーマンスにも高い評価があり海外ツアーも展開。近年ではブロードウェイミュージカル『Kinky Boots』、『アメリカン・サイコ』など舞台作品に数多く出演。



2023 年でデビュー20 周年をむかえ、アジア各国のステージへと進出している。









【担当：芸能情報ステーション】