【 玉置成実 】 愛車のバイクでツーリング 「大洗・九十九里と楽しんできました」「とろけるような海鮮丼も頂いて充実した1日でした」
歌手の玉置成実さんが自身のインスタグラムを更新。
ツーリングを楽しんだ事を報告しました。
【写真を見る】【 玉置成実 】 愛車のバイクでツーリング 「大洗・九十九里と楽しんできました」「とろけるような海鮮丼も頂いて充実した1日でした」
玉置成実さんは「今日はツーリング日和すぎた 大洗・九十九里と楽しんできました」と綴ると、写真をアップ。
投稿された画像では、玉置成実さんが、愛車のバイク「トライアンフ ボンネビルボバー」とポーズを取る姿などが見て取れます。
続けて「初めてめんたいパークに行ってきました。美味しそうな商品が多すぎて…沢山購入 早く食べたい！！」と、記しました。
更に「とろけるような海鮮丼も頂いて充実した1日でした」と、海鮮丼の画像を添えて、充実のツーリングについて綴っています。
この投稿にファンからは「素晴らしいツーリング日和で私もバイクを走らせたくなりました！」・「暑くもなく寒くもなく雲ひとつない最高のツーリング日和で最高に美味い海鮮を頂くなんて最高に幸せですね」・「成実さんが大洗とめんたいパークに！！地元にきてくれて嬉しい しかもツーリングのお姿見てみたかった 格好いいです」などの反響が寄せられています。
玉置成実さんは、ＳＮＳで、自身のバイクライフについて時折投稿し、バイク好きの一面をファンに見せています。
【 玉置成実さん プロフィール 】
2003 年14 歳でソニーミュージックよりシングル「Believe」でシンガーデビュー。
第18 回日本ゴールドディスク大賞「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」受賞。
全世界で大人気のアニメ『機動戦士ガンダム SEED』とその続編『機動戦士ガンダム SEED DESTINY』『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の楽曲を担当。
ダンスパフォーマンスにも高い評価があり海外ツアーも展開。近年ではブロードウェイミュージカル『Kinky Boots』、『アメリカン・サイコ』など舞台作品に数多く出演。
2023 年でデビュー20 周年をむかえ、アジア各国のステージへと進出している。
【担当：芸能情報ステーション】