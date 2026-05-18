吉岡里帆＆板垣李光人、手を繋いで青空を駆ける 「ZOZOTOWN」新CMに登場
俳優の吉岡里帆と板垣李光人が、14日より放送のファッションEC「ZOZOTOWN」の新TVCM『待ち合わせ』篇に出演する。“初夏のお出かけ”をテーマに爽快感あふれるコーディネートを披露する。
【動画】爽やか！夏らしいファッションの吉岡里帆＆板垣李光人
同CMでは、吉岡＆板垣がそれぞれ自宅でコーディネートを楽しむ場面からスタート。吉岡はコーディネートに夢中になるあまり、乗る予定だったバスが目の前で発車してしまう。シュンとする吉岡の手をとり、前へ踏み出す板垣が描き出され、高揚感あふれる爽やかなCMに仕上がっている。
本企画で、季節ごとに多様なファッションと表情をみせてきた2人。今回は、夏のお出かけをテーマに、爽やかなレイヤードスタイルを身に付ける。イエローをアクセントに白のトップスやストライプ柄のパンツなど遊び心あふれるファッションの吉岡に対し、板垣も、柄シャツにスカーフをまとい華やかな夏を演出する。
【動画】爽やか！夏らしいファッションの吉岡里帆＆板垣李光人
同CMでは、吉岡＆板垣がそれぞれ自宅でコーディネートを楽しむ場面からスタート。吉岡はコーディネートに夢中になるあまり、乗る予定だったバスが目の前で発車してしまう。シュンとする吉岡の手をとり、前へ踏み出す板垣が描き出され、高揚感あふれる爽やかなCMに仕上がっている。
本企画で、季節ごとに多様なファッションと表情をみせてきた2人。今回は、夏のお出かけをテーマに、爽やかなレイヤードスタイルを身に付ける。イエローをアクセントに白のトップスやストライプ柄のパンツなど遊び心あふれるファッションの吉岡に対し、板垣も、柄シャツにスカーフをまとい華やかな夏を演出する。