なでしこ狩野新監督が内田篤人、近賀ゆかり男女で一時代を築いた両SBの入閣を説明「守備だから守備だけを担当するわけではない」
驚きの発表は新監督就任会見の冒頭、狩野倫久監督自らの口からされた。「コーチには新たに内田篤人コーチ、近賀ゆかりコーチ、佐野智之GKコーチに就任していただきます」。
内田氏は24年10月に佐々木則夫氏が監督代行を務めた日本女子代表(なでしこジャパン)でコーチとして入閣。狩野新監督も当時、同じコーチとして戦っていた。
その際に感じた選手へのアプローチの仕方や準備のきめ細かさにコーチとしてのポテンシャルを感じたという。打診は狩野監督が直々に行ったといい、「彼の経験値は何もにも代えがたい。期待しています」と話した。
一方で内田氏に関してはメディアの活動があることで、“コーチとの両立”への懸念が指摘された。実際、6月に控えるFIFAワールドカップでは「ドリームリーダー」として関わることが決まっている。
ただ狩野新監督は「なでしこジャパンのコーチの業務をこなしていただけると合意している。すべてに関して合意している」と強調。「どうしても抜けないといけないというところは出てくるかもしれないが、それも含めてお願いした。そこはご理解いただくと思っています」とした。
また2011年の女子W杯優勝メンバーである近賀氏の入閣についても「(世界一の)景色を知っていること」とともに、「昨年まで現役だったこと」を評価したという。その上で「選手に対するアプローチ。コーチとしても活動した中でプレーヤー目線と両面を持っている。アプローチが非常にスムーズ」と期待を寄せた。
しかしここでも内田氏も近賀氏も現役時代はサイドバックで活躍したことで役割が被るのではとの指摘もあったが、これについても「ここで役割分担をお伝えすることはできないが、守備だから守備を担当するわけではない」と指摘。「いかにゴールに迫れるか。いかに日本人の特性である走れるか。選手のストロングポイント、最適解をみつけて試合に臨めるようにしたい」と力を込めた。
(取材・文 児玉幸洋)
内田氏は24年10月に佐々木則夫氏が監督代行を務めた日本女子代表(なでしこジャパン)でコーチとして入閣。狩野新監督も当時、同じコーチとして戦っていた。
その際に感じた選手へのアプローチの仕方や準備のきめ細かさにコーチとしてのポテンシャルを感じたという。打診は狩野監督が直々に行ったといい、「彼の経験値は何もにも代えがたい。期待しています」と話した。
ただ狩野新監督は「なでしこジャパンのコーチの業務をこなしていただけると合意している。すべてに関して合意している」と強調。「どうしても抜けないといけないというところは出てくるかもしれないが、それも含めてお願いした。そこはご理解いただくと思っています」とした。
また2011年の女子W杯優勝メンバーである近賀氏の入閣についても「(世界一の)景色を知っていること」とともに、「昨年まで現役だったこと」を評価したという。その上で「選手に対するアプローチ。コーチとしても活動した中でプレーヤー目線と両面を持っている。アプローチが非常にスムーズ」と期待を寄せた。
しかしここでも内田氏も近賀氏も現役時代はサイドバックで活躍したことで役割が被るのではとの指摘もあったが、これについても「ここで役割分担をお伝えすることはできないが、守備だから守備を担当するわけではない」と指摘。「いかにゴールに迫れるか。いかに日本人の特性である走れるか。選手のストロングポイント、最適解をみつけて試合に臨めるようにしたい」と力を込めた。
(取材・文 児玉幸洋)