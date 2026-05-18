Vライブコミュニケーションアプリ『IRIAM』と、実況グループ「女子研究大学」のコラボレーションが決定した。6月2日に、メンバーのニキ・しろせんせーの2名が『IRIAM』でライブ配信を実施する。

（関連：【画像あり】人気実況グループ「女子研究大学」のメンバー）

『IRIAM』は、株式会社ディー・エヌ・エーの子会社である株式会社IRIAMが運営するサービス。スマートフォン1台で1枚のイラストからキャラクターになってライブ配信を行うことができ、2018年10月のサービス開始から累計621万ダウンロードを記録している。

今回のコラボでは、「女子研究大学」のニキ・しろせんせーがそれぞれ『IRIAM』で配信を行う。各配信は抽選で選ばれた30名を招待するスペシャル配信として実施される予定で、参加募集キャンペーンが5月17日まで実施されている。

「女子研究大学」は、ニキ、しろせんせー、りぃちょ、18号、キャメロンの5人で構成される実況者グループで、“女研（おなけん）”の愛称で親しまれている。YouTubeを中心としたゲーム実況のほか、ゲーム動画を背景にしたさまざまな企画も展開している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）