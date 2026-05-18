全国的にクマの出没や被害が相次ぐ中、山形県村山市ではきょう、クマが市街地に出没した際に市町村長の判断で銃を使った対応ができる「緊急銃猟」の訓練が行われました。

【写真を見る】重要度が増すクマへの備え 市街地に出没した際の「緊急銃猟」訓練 警察や猟友会などが参加（山形・村山市）

佐藤真優アナウンサー「今回の訓練は、あちらの白い小屋にクマが居座っているという想定で行われています。トランシーバーでの安全確認や手順の確認が行われています」

訓練では、村山市の運動広場でツキノワグマ１頭が確認されたとの想定で行われ、警察や猟友会、市の職員などおよそ３０人が参加しました。

緊急銃猟は街中で発砲するため、銃の弾が跳ね返る危険性がないかなど、クマだけではなく周囲の状況の確認が重要になります。

■今日もクマ目撃…求められる迅速な備え

村山市ではきょうも市役所の近くでクマが目撃されていて、備えの重要度は増しています。





村山市市民環境課 石川毅 生活環境係長「迅速な人員の配置だと思う。朝だったり夕方だったり土日だったり、なかなか人の集まらないときでもクマは現れる。それに対応できる対応を今後も構築して、今回の課題を反映したもので進めていけたら」

市は訓練を基に迅速で安全な対応につなげたいとしています。