EOS R8

キヤノンマーケティングジャパン株式会社は5月14日（木）、一部のカメラ製品および交換レンズの価格を5月21日（木）に改定すると発表した。いずれも値上げとなる。

これまで価格の維持に努めてきたものの、企業努力では維持が困難になったと説明。今後も高品質な製品およびサービスを継続して提供するため、今回の価格改定を決定したという。

5月21日（木）から価格が改定される対象カテゴリーと製品数は以下の通り。

レンズ交換式カメラ：12製品 交換レンズ：47製品 レンズ一体型カメラ：4製品

同社は先月4月23日にも、双眼鏡やカメラ・レンズアクセサリー類の価格改定を実施したばかりだが、今回はカメラボディおよび交換レンズを含む計63製品に及ぶ大規模な価格改定となる。

一例をあげると、フルサイズミラーレスカメラ「EOS R8」のボディが直販価格で22万円のところ、＋10%の24万2,000円となる。

改定後価格

レンズ交換式カメラ

EOS R8・ボディー：242,000円 EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット：271,700円 EOS R7・ボディー：220,000円 EOS R7・18-150 IS STM レンズキット：269,500円 EOS R10・ボディー：143,000円 EOS R10・18-45 IS STM レンズキット：159,500円 EOS R10・18-150 IS STM レンズキット：192,500円 EOS R50 V（ブラック）・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット：148,500円 EOS R50 V（ブラック）・ダブルズームキット：178,200円 EOS R100・ボディー：88,000円 EOS R100・RF-S18-45 IS STM レンズキット：103,400円 EOS R100・ダブルズームキット：133,100円

レンズ一体型カメラ

PowerShot G7 X Mark III (BK)：143,000円 PowerShot G7 X Mark III (SL)：143,000円 PowerShot SX740 HS(BK)：79,200円 PowerShot SX740 HS(SL)：79,200円

交換レンズ

RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM：42,900円 RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM：69,300円 RF16mm F2.8 STM：44,550円 RF24mm F1.8 MACRO IS STM：103,400円 RF28mm F2.8 STM：51,700円 RF35mm F1.8 マクロ IS STM：88,000円 RF50mm F1.8 STM：34,980円 RF85mm F2 マクロ IS STM：100,100円 RF600mm F11 IS STM：123,200円 RF800mm F11 IS STM：152,900円 エクステンダー RF1.4×：77,000円 エクステンダー RF2×：91,300円 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM：91,300円 RF16-28mm F2.8 IS STM：196,900円 RF28-70mm F2.8 IS STM：196,900円 RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM：53,900円 RF24-240mm F4-6.3 IS USM：158,400円 RF100-400mm F5.6-8 IS USM：126,500円 RF200-800mm F6.3-9 IS USM：341,000円 RF50mm F1.2 L USM：368,500円 RF85mm F1.2 L USM：424,600円 RF100mm F2.8 L マクロ IS USM：192,500円 RF135mm F1.8 L IS USM：348,700円 RF400mm F2.8 L IS USM：1,815,000円 RF600mm F4 L IS USM：1,969,000円 RF10-20mm F4 L IS STM：383,900円 RF14-35mm F4 L IS USM：243,100円 RF15-35mm F2.8 L IS USM：363,000円 RF24-70mm F2.8 L IS USM：363,000円 RF24-105mm F4 L IS USM：198,000円 RF24-105mm F2.8 L IS USM Z：510,400円 RF28-70mm F2 L USM：469,700円 RF70-200mm F2.8 L IS USM：421,300円 RF70-200mm F4 L IS USM：243,100円 RF100-300mm F2.8 L IS USM：1,549,900円 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM：427,900円 RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE：300,300円 RF70-200mm F2.8 L IS USM Z(BK)：508,200円 RF70-200mm F2.8 L IS USM Z(WH)：508,200円 RF24mm F1.4 L VCM：260,700円 RF35mm F1.4 L VCM：260,700円 RF50mm F1.4 L VCM：243,100円 RF20mm F1.4 L VCM：292,600円 TS-E17mm F4L：352,000円 TS-E24mm F3.5L II：336,600円 TS-E50mm F2.8L マクロ：363,000円 TS-E90mm F2.8L マクロ：363,000円