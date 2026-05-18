クマの目撃が相次ぎ、問題が深刻化するなか、クマの生態を知るための取り組みも行われています。山形県の河北町児童動物園で７年ぶりにツキノワグマが公開されることになりました。

【写真を見る】動物園にクマ!? 目的は「生態を知ってもらうこと」 児童動物園で始まるツキノワグマの一般公開 実際に近くで見てみると…（山形・河北町）

県内唯一の動物園である河北町児童動物園は、県の「野生鳥獣救護所」にも指定されていて、けがをした動物の保護なども行っています。

大内希美アナウンサー「ブルーシートで覆われているこの檻の中にツキノワグマがいる。一般公開を前に色々な人の気配や声に慣れさせている段階」

今月下旬から一般公開を予定しているのが、体長１メートルほどのメスのツキノワグマです。

このクマは、２０２０年に米沢市内で衰弱した状態で発見され、野鳥救護所で保護されました。

■一度は山に返されるも・・・

その後、このクマは米沢市内の山に返されましたが、人に慣れてしまっていて、自力で施設に戻ってきてしまったということです。

こうしたことから、県から動物園にクマの引き取りについて依頼があり、今月１１日に動物園に運ばれました。

河北町役場 商工観光課 増川英司 課長補佐「普段は水浴び場に上がって回ったり水浴びしたり。檻の中をウロウロしたりと大変元気な状態」

相次ぐ人里への出没により世間を悩ませているクマ。一般公開する目的は「生態を知ってもらうこと」です。

■実際に見てみると

大内希美アナウンサー「特別に見せてもらって奥にクマの姿が見える。こうしてみると大きい。私もクマを間近で見るのは初めてだが体長１メートルってこのくらいなんだと勉強になる」

河北町児童動物園では２０１９年までツキノワグマを飼育していました。今回は新たに鍵付きの二重扉を付けるなど安全対策を強化しているということです。

■「クマのことをちゃんと知れる」「ちょっと怖い」訪れた人の声は

訪れた人は「保護されているクマを近くで見られるのはクマのことをちゃんと知れる良い機会になると思う」

訪れた人は「またここでクマが見たいと思っていたので楽しみ」

一方、こんな声も。

訪れた人は「町を騒がせているクマが来るってちょっと怖い。どんな感じなのかなというのは（子どもにも）見てもらいたい」

河北町役場 商工観光課 増川英司 課長補佐「実際に見てクマはこういうものなんだと肌で感じてもらいたい」

河北町では動物園にいるクマの事は過度に怖がらず、どんな動きをして、なにを食べているのかなどを知り、理解を深めてほしいとしています。