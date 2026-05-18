　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 687(　　 629)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　69(　　　69)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　14(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 827(　　 827)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 258(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 384(　　 384)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　62(　　　62)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1906(　　1906)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 123(　　 123)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 118(　　 118)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1565(　　 833)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　18)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 266(　　 232)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 95643(　 36707)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 150(　　　84)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 6(　　　 4)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 962(　　 598)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 52854(　 30812)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 138(　　　32)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　10(　　　 6)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 207(　　 207)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5901(　　5901)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 6(　　　 6)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 605(　　 605)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 20119(　 20119)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　39(　　　39)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース