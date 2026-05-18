主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 687( 629)
TOPIX先物 6月限 69( 69)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 14( 0)
日経225ミニ 6月限 827( 827)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 258( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 384( 384)
TOPIX先物 6月限 62( 62)
日経225ミニ 6月限 1906( 1906)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 123( 123)
TOPIX先物 6月限 118( 118)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1565( 833)
9月限 20( 18)
TOPIX先物 6月限 266( 232)
日経225ミニ 6月限 95643( 36707)
7月限 150( 84)
8月限 6( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 962( 598)
9月限 7( 1)
日経225ミニ 6月限 52854( 30812)
7月限 138( 32)
8月限 10( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 207( 207)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 5901( 5901)
7月限 35( 35)
8月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 605( 605)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 20119( 20119)
7月限 39( 39)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 687( 629)
TOPIX先物 6月限 69( 69)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 14( 0)
日経225ミニ 6月限 827( 827)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 258( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 384( 384)
TOPIX先物 6月限 62( 62)
日経225ミニ 6月限 1906( 1906)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 123( 123)
TOPIX先物 6月限 118( 118)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1565( 833)
9月限 20( 18)
TOPIX先物 6月限 266( 232)
日経225ミニ 6月限 95643( 36707)
7月限 150( 84)
8月限 6( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 962( 598)
9月限 7( 1)
日経225ミニ 6月限 52854( 30812)
7月限 138( 32)
8月限 10( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 207( 207)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 5901( 5901)
7月限 35( 35)
8月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 605( 605)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 6月限 20119( 20119)
7月限 39( 39)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース