外国証券 先物取引高情報まとめ（5月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8878( 8634)
9月限 55( 55)
TOPIX先物 6月限 9843( 9843)
日経225ミニ 6月限 197845( 197845)
7月限 1670( 1670)
8月限 38( 38)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4985( 4485)
9月限 46( 46)
TOPIX先物 6月限 5940( 5940)
日経225ミニ 6月限 117866( 117866)
7月限 953( 953)
8月限 57( 57)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 749( 249)
TOPIX先物 6月限 442( 442)
日経225ミニ 6月限 692( 692)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 420( 310)
TOPIX先物 6月限 2268( 2228)
日経225ミニ 6月限 2924( 2924)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 900( 892)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1619( 1619)
日経225ミニ 6月限 6310( 6310)
7月限 46( 46)
8月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 836( 836)
TOPIX先物 6月限 1634( 1634)
日経225ミニ 6月限 1752( 1752)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1824( 1824)
TOPIX先物 6月限 5070( 5070)
日経225ミニ 6月限 37438( 37438)
7月限 1034( 1034)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 321( 321)
TOPIX先物 6月限 146( 146)
日経225ミニ 6月限 498( 498)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 886( 146)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 123( 123)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 85( 85)
日経225ミニ 7月限 55( 55)
8月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8878( 8634)
9月限 55( 55)
TOPIX先物 6月限 9843( 9843)
日経225ミニ 6月限 197845( 197845)
7月限 1670( 1670)
8月限 38( 38)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4985( 4485)
9月限 46( 46)
TOPIX先物 6月限 5940( 5940)
日経225ミニ 6月限 117866( 117866)
7月限 953( 953)
8月限 57( 57)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 749( 249)
TOPIX先物 6月限 442( 442)
日経225ミニ 6月限 692( 692)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 420( 310)
TOPIX先物 6月限 2268( 2228)
日経225ミニ 6月限 2924( 2924)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 900( 892)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 1619( 1619)
日経225ミニ 6月限 6310( 6310)
7月限 46( 46)
8月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 836( 836)
TOPIX先物 6月限 1634( 1634)
日経225ミニ 6月限 1752( 1752)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1824( 1824)
TOPIX先物 6月限 5070( 5070)
日経225ミニ 6月限 37438( 37438)
7月限 1034( 1034)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 321( 321)
TOPIX先物 6月限 146( 146)
日経225ミニ 6月限 498( 498)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 886( 146)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 123( 123)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 85( 85)
日経225ミニ 7月限 55( 55)
8月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース