　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8878(　　8634)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　55(　　　55)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9843(　　9843)
日経225ミニ　 　 6月限　　　197845(　197845)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1670(　　1670)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　38(　　　38)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4985(　　4485)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　46(　　　46)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5940(　　5940)
日経225ミニ　 　 6月限　　　117866(　117866)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 953(　　 953)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　57(　　　57)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 749(　　 249)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 442(　　 442)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 692(　　 692)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 420(　　 310)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2268(　　2228)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2924(　　2924)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 900(　　 892)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1619(　　1619)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6310(　　6310)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　46(　　　46)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 7(　　　 7)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 836(　　 836)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1634(　　1634)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1752(　　1752)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1824(　　1824)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5070(　　5070)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 37438(　 37438)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1034(　　1034)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 321(　　 321)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 146(　　 146)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 498(　　 498)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 886(　　 146)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 123(　　 123)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　85(　　　85)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース