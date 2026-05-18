「日経225オプション」6月限プット手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9875円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
SBI証券 46( 44)
BNPパリバ証券 20( 20)
ビーオブエー証券 15( 15)
JPモルガン証券 11( 11)
楽天証券 13( 11)
三菱UFJeスマート 6( 6)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
野村証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
みずほ証券 75( 0)
ドイツ証券 75( 0)
◯6万250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
モルガンMUFG証券 12( 12)
SBI証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
松井証券 1( 1)
◯6万1000円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
SBI証券 14( 10)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 5( 5)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9875円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
SBI証券 46( 44)
BNPパリバ証券 20( 20)
ビーオブエー証券 15( 15)
JPモルガン証券 11( 11)
楽天証券 13( 11)
三菱UFJeスマート 6( 6)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
野村証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
みずほ証券 75( 0)
ドイツ証券 75( 0)
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
モルガンMUFG証券 12( 12)
SBI証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
松井証券 1( 1)
◯6万1000円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
SBI証券 14( 10)
ABNクリアリン証券 7( 7)
楽天証券 5( 5)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース