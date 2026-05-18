　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万9875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　83(　　83)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　46(　　44)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　20(　　20)
ビーオブエー証券　　　　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)
野村証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　　75(　　 0)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　75(　　 0)

◯6万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　12(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万1000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　10)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース