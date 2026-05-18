「日経225オプション」6月限プット手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 191( 91)
ソシエテジェネラル証券 133( 33)
UBS証券 30( 30)
BNPパリバ証券 21( 21)
三菱UFJ証券 218( 18)
松井証券 16( 16)
ビーオブエー証券 10( 10)
SBI証券 12( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
野村証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
三菱UFJ証券 18( 18)
ゴールドマン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯6万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
楽天証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
◯6万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
UBS証券 114( 0)
◯6万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 182( 82)
BNPパリバ証券 173( 23)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
JPモルガン証券 165( 15)
ビーオブエー証券 110( 10)
SBI証券 9( 9)
楽天証券 5( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 191( 91)
ソシエテジェネラル証券 133( 33)
UBS証券 30( 30)
BNPパリバ証券 21( 21)
三菱UFJ証券 218( 18)
松井証券 16( 16)
ビーオブエー証券 10( 10)
SBI証券 12( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
野村証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
広田証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
三菱UFJ証券 18( 18)
ゴールドマン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯6万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
楽天証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
◯6万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
UBS証券 114( 0)
◯6万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 182( 82)
BNPパリバ証券 173( 23)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
JPモルガン証券 165( 15)
ビーオブエー証券 110( 10)
SBI証券 9( 9)
楽天証券 5( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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