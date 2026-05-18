「日経225オプション」6月限コール手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万1625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 12( 12)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
BNPパリバ証券 87( 87)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
JPモルガン証券 29( 29)
楽天証券 7( 7)
岩井コスモ証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯6万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 89( 89)
BNPパリバ証券 83( 83)
JPモルガン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万1125円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 89( 89)
ABNクリアリン証券 86( 86)
JPモルガン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
◯6万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
SBI証券 15( 13)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
BNPパリバ証券 9( 9)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万1625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 12( 12)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 110( 110)
BNPパリバ証券 87( 87)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
JPモルガン証券 29( 29)
楽天証券 7( 7)
岩井コスモ証券 3( 3)
SBI証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 89( 89)
BNPパリバ証券 83( 83)
JPモルガン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万1125円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 89( 89)
ABNクリアリン証券 86( 86)
JPモルガン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
◯6万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
SBI証券 15( 13)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
BNPパリバ証券 9( 9)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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