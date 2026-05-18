　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万1625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　12(　　12)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 110(　 110)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　87(　　87)
ソシエテジェネラル証券　　　　　30(　　30)
JPモルガン証券　　　　　　　　　29(　　29)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万1375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　89(　　89)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　83(　　83)
JPモルガン証券　　　　　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　89(　　89)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　86(　　86)
JPモルガン証券　　　　　　　　　18(　　18)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)

◯6万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　40(　　40)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース