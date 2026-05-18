ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１９回『過去からの刺客』が１７日に放送され、小一郎（仲野）の妻・慶（吉岡里帆）がひた隠しにしてきた悲しい過去が明らかに。前夫・堀池頼広との間に生まれ、離れ離れにさせられて暮らしていた息子・与一郎との物語が描かれた。

与一郎を演じたキラキラの瞳が印象的な子役は、高木波瑠（１２）。大河ドラマは「青天を衝（つ）け」（２０２１年）に始まり、「光る君へ」（２４年）でのちの一条天皇を、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（２５年）では、蔦重の幼少期を演じており、今回が４作目というキャリアの持ち主。「タツキ先生は甘すぎる！」（日本テレビ）にも出演している。

ＳＮＳ上では「タツキ先生にも出てるね！」「タツキ先生出てた子だよね。目がキラキラ」「与一郎くん、見たことあるなと思ったら、去年のべらぼうの主人公の幼少期を演じていたり、光る君への一条天皇の幼少期だったりしていた！」「見たことあると思ったら、光る君への一条帝とべらぼう蔦重の子供時代やってたのね でっかくなって感慨深い」「与一郎、からまるの子だ。光る君へも出てたから大河３作連続か。すごいな」などと多くの声が集まる反響となっている。