マツコ・デラックスが18日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。慶弔費についての悩みについて明かした。

「慶弔費とかすごいですよ、年間。経費にも上げられないから、ただただなくなっていくだけですよ」と切り出した。

「でもコロナ前よりは、何とか会みたいなのなくなったじゃない。だから半分ぐらいには減ってると思う」と語った。

「私はちょっと最初に初動をミスってしまった。何かキップのいいオカマだったんで。最初にパンパン！ って渡しちゃったから。次の年から額を減らせないじゃない。あいつに10万渡したけど、俺は5万しかもらわなかったっていうわけにはいかないじゃない」と語った。

さらに「だからもう結婚祝い、距離感で決めたわけです。このぐらいの距離感には50万渡す、30万渡すとか。普通の人には10万渡すって決めちゃったから。真裏で結局話すじゃない、あいつらって。いくらもらったよって。誰1人信用してないから。その額を削るわけにはいかないから。首絞めてますよ、だからやめたい」と語った。