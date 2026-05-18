【ドムドムハンバーガー】「ケバブバーガー」発売 - 屋台めし風! ジューシーなWパティ×スパイス香る具沢山トマトソース
ドムドムフードサービスは5月28日、期間限定の新メニュー「ケバブバーガー」(単品690円、セット1,090円)を全国のドムドムハンバーガーで発売する。
「ケバブバーガー」(単品690円、セット1,090円)
同商品は、ジューシーなパティを2枚使用し、ざく切り野菜がごろごろ入った具沢山トマトソースを合わせた一品。お肉のボリュームとトマトソースからほんのり香るスパイス、シャキシャキの千切りキャベツで、屋台めし風のドムドム流「ケバブ」に仕上げた。
まろやかなチェダーチーズと濃厚な肉汁を、トマトソースの酸味とスパイス、フレッシュな野菜がさっぱりとまとめているので、食べ応えがありながらも食べ進めやすい味わいだという。
「ケバブバーガー」(単品690円、セット1,090円)
なお、同商品はG×DOMDOM(ジー・ドムドム)では販売しない。浅草花やしき店、市原ぞうの国店では単品のみ販売する。笹丘店ではゴマなしバンズを使用する。
「ケバブバーガー」(単品690円、セット1,090円)
同商品は、ジューシーなパティを2枚使用し、ざく切り野菜がごろごろ入った具沢山トマトソースを合わせた一品。お肉のボリュームとトマトソースからほんのり香るスパイス、シャキシャキの千切りキャベツで、屋台めし風のドムドム流「ケバブ」に仕上げた。
「ケバブバーガー」(単品690円、セット1,090円)
なお、同商品はG×DOMDOM(ジー・ドムドム)では販売しない。浅草花やしき店、市原ぞうの国店では単品のみ販売する。笹丘店ではゴマなしバンズを使用する。