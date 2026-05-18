安田美沙子、長身夫とレアな夫婦ショット公開「写真撮るときうしろにさがるやん！笑」
タレントの安田美沙子が17日にInstagramを更新。夫との2ショットを公開した。
【別カット】榮倉奈々との2ショットも
安田が「この前、ななちゃんの展示会にお邪魔して来ました」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、夫と笑顔で並ぶ2ショットや、女優の榮倉奈々との2ショットも収められている。
投稿の中で安田は「夫婦で展示会はレアだから、なんか嬉しかった！写真撮るときうしろにさがるやん！笑」とつづっている。
■安田美沙子（やすだ みさこ）
1982年生まれ、京都府出身。20歳でミスマガジンに選ばれデビュー。2004年から『アッコにおまかせ！』（TBS系）の準レギュラーを務め、29歳でNHK連続テレビ小説『カーネーション』にて女優デビューを果たす。プライベートではファッションデザイナーと結婚し、2017年に長男、2020年に次男を出産している。
引用：「安田美沙子」Instagram（＠yasuda_misako）
【別カット】榮倉奈々との2ショットも
安田が「この前、ななちゃんの展示会にお邪魔して来ました」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、夫と笑顔で並ぶ2ショットや、女優の榮倉奈々との2ショットも収められている。
投稿の中で安田は「夫婦で展示会はレアだから、なんか嬉しかった！写真撮るときうしろにさがるやん！笑」とつづっている。
1982年生まれ、京都府出身。20歳でミスマガジンに選ばれデビュー。2004年から『アッコにおまかせ！』（TBS系）の準レギュラーを務め、29歳でNHK連続テレビ小説『カーネーション』にて女優デビューを果たす。プライベートではファッションデザイナーと結婚し、2017年に長男、2020年に次男を出産している。
引用：「安田美沙子」Instagram（＠yasuda_misako）