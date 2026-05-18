5月16日、中道改革連合の公式Xは同日に開催された「民主主義ユースフェスティバル」のオフショットとして、小川淳也代表（55）と“意外な人物”の仲睦まじい2ショットを公開。小川氏の隣にいる意外な人物とは、参政党・神谷宗幣代表（48）だ。

この日、東京大学で講演を行う予定だったが、急きょ中止となり、同フェスを訪れていた神谷氏。中道は投稿で《本日、小川淳也代表が会場で、参政党・神谷宗幣代表 @jinkamiyaと懇談しました》と報告し、二人が対面した際の動画を公開したのだが、これが、日頃から主張が対立することも多い党の代表同士とは思えないほど、和やかなムードなのだ。

動画では、さわやかな笑顔を浮かべた小川氏が、「さすがだなー！本当に！」と神谷氏の背中を叩き、神谷氏は「何をおっしゃいますやら！そうやって褒め殺しするから（笑）」とかしこまる。小川氏も「いやいやいや（笑）」と反応するなど二人の“じゃれ合い”が続き、20日に党首討論を控えていることもあって、最後はお互いに「頑張りましょう」とエールを送り合い、握手を交わした。

投稿では、この場面について、《立場や考え方に違いがあっても、互いに向き合い、言葉を交わすこと。それもまた、民主主義にとって大切な姿勢です》と表明した中道。

ただ、“身内”からは賛否が起こっているようで――。今年2月の衆院選で中道の公認で立候補するも落選していた尾辻かな子前衆院議員（51）は、Xで以下のように綴っていた。

《意見の違う相手と対話することは大切です。しかし、LGBTをめぐる差別的発言で多くの当事者が傷ついている中で、その問題に触れずに懇談の場面だけを「民主主義」として発信することには、強い違和感があります。民主主義は、差別をなかったことにするための言葉ではありません。小川代表に懸念を伝えました》（尾辻氏）

一方、同じく中道から立候補し、当選した有田芳生衆院議員（74）は、《私も国会では神谷さんとも挨拶します。西田昌司さんと話をしていたら、横にいた記者がびっくりしていました。かつての安倍政治や高市政治に反対する私でも廊下やエレベーターで会えば普通に日常会話はします》とのエピソードを綴った上で、以下のような見解を示した。

《政治的な対立とは違うのです。共産党の不破哲三議長も「エレベーターでいっしょになるから普通に挨拶するよね」と言っていたのは、一般的な社会常識です》

さらに、有田氏は排外主義を助長するとの懸念も多く寄せられている参政党のスローガン「日本人ファースト」について、《参政党について付け加えておけば、「日本人ファースト」の危うさは批判の対象です》としつつ、《しかし差別かどうかは文脈で判断するのが基本です。しかも国会では交渉の相手であって、たとえば再審法議連案の共同提出もお願いしています。今回はダメでしたが前回は応じてくれました》と、政策ごとに参政党と連携してきた経緯を指摘した。

15日に開始されたクラウドファンディングで、開始1時間にして目標金額の1000万円を達成し、18日昼時点で6700万円と目標額の6.7倍の寄付が集まるなど、追い風も吹いている中道だが、その内部は“バラバラ”だ。

「中道改革連合は12日、皇族数確保をめぐって、『女性皇族が結婚後も皇族に残る』『旧宮家出身の男系男子を養子とする』の2案について一部条件付きで容認する見解をまとめました。与党はいずれの案も賛成しており、今国会で皇室典範改正に向けた議論が本格化する見込みです。

ただ、旧立憲民主党出身の議員からは異論もあり、中道の枝野幸男元衆院議員（61）などはXで《嘘ですよね？間違いですよね？》《万が一にも、天皇制を破壊しかねない旧皇族養子案を認めるなら、お付き合いは仕切れません》と猛反発。参院における立憲、公明党との早期合流を目指していますが、蓮舫参院議員（58）は枝野氏の投稿に対し《私も戸惑っています》と漏らしていました。このように、中道では政策面で旧立憲系とのまとまりを欠いている部分も。今回の件にしても、尾辻氏からしてみれば“党のあるべき姿”が共有できていないという不満の表れなのでしょう」（政治部記者）