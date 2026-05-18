プロボクシングの六島ジムが１８日、大阪市内で会見を開き、７月２７日に東京・後楽園ホールでＤＡＮＧＡＮプロモーションと共催する興行「Ｙｏｕ ｗｉｌｌ ｂｅ ｔｈｅ Ｃｈａｍｐｉｏｎ３１」の対戦カードなどを発表した。六島ジムの枝川孝会長は「うちのジムにとって初めての後楽園ホール興行。（所属選手の出場は）東京出身の２人と埼玉出身の１人」と説明し、関東出身の光富元（つかさ）、中里陽向（ひなた）、大原寧王（ねお）の３人を紹介した。

メインは昨年１２月に全日本新人王のタイトルを手にした日本バンタム級１１位の光富と、岸部久也（角海老宝石、１４戦７勝４ＫＯ４敗３分け）の５４キロ契約８回戦。光富は「知っている人がたくさんいる中で試合ができるのはうれしい」と胸を躍らせ、自身もチケット販売に奔走中という。４月の前戦でデビュー７連勝を決めた後は、ディフェンス面などの強化に励む。

ＯＰＢＦ東洋太平洋スーパーバンタム級１５位の中里は、セミファイナルで星野凌（ＪＢスポーツ）とフェザー級８回戦を行う。アマチュアで１７戦１０勝７敗の成績を残して３月末にジム入りした大原は、アタノン・クンラウォン（タイ）とのフェザー級６回戦でデビューする。

戦績は、光冨が７戦７勝（２ＫＯ）、岸部が１４戦７勝（４ＫＯ）４敗３分け。中里が２戦１勝１分け、星野が１５戦７勝（３ＫＯ）５敗３分け。アタノンが４７戦２６勝（１８ＫＯ）２０敗１分け。

当日は同ジムの看板ボクサーの元ＩＢＦ世界バンタム級王者で、同世界スーパーバンタム級１位の西田も登場予定。枝川会長は「リングに上がって、トークショー的な何かをやってもらおうかと。その頃には次戦が決まっている可能性もある。東京の人に見てもらえる機会も少ないので」と話した。同興行はＹｏｕＴｕｂｅの「六島ボクシングチャンネル」でライブ配信される。