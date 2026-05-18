テレビ東京の相内優香アナウンサー（４０）が１８日までに、自身のインスタグラムを更新。第１子となる女児の出産発表後初となる投稿で、赤ちゃんを抱っこしながらフリーアナウンサー・北村まあさ（３７）の個展を訪れたことを明かした。

麻布台ヒルズで開催中の北村まあさちゃんの個展「ＰＯＰ ＤＯＧーシュバルツ的歩き方」へ。ＷＢＳで一緒にキャスターをしていたときは番組の漫画を描いていたまあさちゃん。フリーアナウンサーでありながら、その後オリジナル漫画を雑誌に連載し漫画家への道を突き進んでいると思いきや・・・現在はシュナウザー犬が主人公のポップアートを描くポップアーティストにもなっていた

才能溢れるまあさちゃん。本当にスゴイ！！！

シュナウザー犬のシュバルツはマイペースで、可愛くて、オシャレで。愛おしいキャラクターです。見ていると自然と元気になれる作品が並びます。まあさちゃんのますますの活躍に胸が高なる一日でした！

とつづった。

相内アナは２０１０〜２１年に同局の看板経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・後１０時、金曜・後１１時）に出演。２４年、同番組にカムバックし、月〜木曜のメインキャスターを担当。２５年４月からは取材キャスターを務めていた。看板アナとして活躍する傍ら、２２年３月に早大大学院を修了し、経営管理学修士（ＭＢＡ）を取得したことでも知られる。プライベートでは、当時ＮＨＫで現在フリーの青井実アナウンサーと２２年に結婚。２５年１１月に第１子となる女児を出産した。

この投稿に「お久しぶりです」「子育て頑張ってください」「相変わらずかわいい」の書き込みが相次いでいた。