歌手の木村カエラが16日に兵庫県三田市の有馬富士公園で行われた野外ライブ「ARIFUJI WEEKENDERS 2026」に出演後のオフショットを公開した。



【写真】小さなファンを抱き寄せて記念写真、人柄がにじみでる

木村は同日に更新したインスタグラムで「LIVEおわりに、4歳の女の子がメダルをくれた。嬉しいご褒美 ありがとう」と女の子を左腕に抱き、メダルを右手に持った写真を投稿した。ほかにも移動中の車内と思われる場所でのショットなどをアップした。



レアな写真の数々にファンから「ステキ過ぎるオフショットありがとうございます」「おふたりともかわいいです 7,777番目にいいね出来てなんだかhappyです」「2人ともかわいい ありがとう」「カエラちゃん好きになってもう20年以上経ちますが、いつまで経っても可愛いですほんと、、」などと喜びの声が届いた。



デビュー22周年を迎える6月23日にはビルボードライブ横浜公演を皮切りに3都市を回るビルボードライブツアーが決まっている。また、茨城県ひたちなか市国営ひたち海浜公園にて8月8日から11日まで開催される「LuckyFes'26」にも出演が決定。木村は11日に出演する。



（よろず～ニュース編集部）