横浜FCのアダイウトンが豪快なミドル弾を沈めた

横浜FCのFWアダイウトンが“理不尽”ゴールでファンを唸らせた。

横浜FCは5月17日にJ2・J3百年構想リーグ第17節で栃木SCと対戦し、1-0で勝利を収めた。後半アディショナルタイム6分に決勝点を決めたのが途中出場したブラジル人FWアダイウトンだった。

GKのロングフィードから頭でつないで、最前線のアダイウトンへボールが渡った。背番号90はドリブルを開始し、中央から右サイドへ流れてマークを外すと、右足を迷わずに振り抜いた。ペナルティーエリアの右角から放たれたシュートはGKのニアサイドを破り、ゴールネットに突き刺さった。

アダイウトンが独力で奪った決勝点。スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xが「THE・理不尽」としてゴールハイライトを公開すると、「相変わらず凄過ぎる」「マジでやばかった」「あまりにもアダイウトンすぎる」「理不尽かつ規格外」「いつまで理不尽なんだ」「このショットスピードでいきなり打ってくるのずるいよ」「歳を感じない」「脱帽です」といったコメントが寄せられていた。

Jリーグではこれまでジュビロ磐田、FC東京、ヴァンフォーレ甲府でプレー。ブラジルの複数クラブも渡り歩いた百戦錬磨のアダイウトンは35歳となったが、ここ一番での決定力とシュートのインパクトは絶大なまま。その活躍にファンも衝撃を受けていた。（FOOTBALL ZONE編集部）