県内の最高気温は上田で34度など、16地点で30度以上の真夏日となりました。この暑さで県内では、男女8人が熱中症の疑いで病院に搬送されています。



半袖姿に日傘を差して歩く人が目立った18日の長野市。ハトも日陰に集まって一休みです。



藤田華穂記者

「手元の温度計で32度を超えました。日差しが強く焼けるような暑さです」



18日の県内は高気圧に覆われ晴れて気温が上がり、長野市では最高気温32.9度と、今年初の真夏日となりました。





長野市内から「暑いよね。汗かいてるもんね。帽子が汗で濡れちゃって」長野市内から「この季節で半袖で過ごしているのが不思議なくらい。来月以降、どういう服装すればいいかなって感じですよね」台湾からやってきた男性が食べていたのは抹茶のソフトクリームです。台湾から「（ソフトクリーム）本当おいしい。グッド。私たち長野は涼しいと思います。きょうは来ましたが、どうして暑いの？」県内ではこのほか、上田で34度、松本で33度、安曇野市穂高で32.5度など、県内16地点で真夏日を観測しました。県内各地の消防によりますと、県内では熱中症の疑いで10代から70代までの男女8人が搬送されました。