17日、長野県上田市菅平高原でクマが目撃されました。



雑木林の中にいた1頭のクマ。静かにカメラの方に顔を向けます。

目撃されたのは、上田市菅平高原にあるグラウンドのすぐ横。17日午後2時半ごろのことでした。



撮影者

「クマの姿があります。ゆっくりと奥の方へ歩いていきました」



クマが目撃された当時、グラウンドではサッカーの練習試合が行われていました。



チーム関係者

「（別のサッカーチームが）ミーティングをやっていたら、何かカサカサ音がするって言って、それで（雑木林の中）のぞいたらクマ」





試合はすぐに中止され、グラウンドにいた100人ほどの選手や保護者などは、しばらくしてその場から離れました。けが人などはいませんでした。クマが目撃された雑木林の周りには、グラウンドや畑などが点在しています。スポーツ合宿の聖地とも言われる菅平高原。現場周辺では、これまでにもクマが目撃されていました。現場近くの畑の人「きのう1回見た。すぐ近くで。 （グラウンドの近くですか？）はい。（どれくらいの？）小さいの。1頭」現場近くの畑の人「畑の近くで、その森の中に住んでるのか、移動するのか、必ず毎年1回は誰かが見ている。（特に被害とかはないですか？）もう被害はあります。トウモロコシ全滅だったり、野菜を梱包しておく生野菜を入れておく、それを荒らされたり」女性によりますと、例年目撃されるのは秋口が多く、今の時季は珍しいということです。また、今回クマが出た場所の近くに住み、森林生体学などが専門の筑波大学・津田吉晃准教授は。筑波大学・津田吉晃准教授「（今回の）グラウンドが菅平湿原の奥の上流の方なんですね。この時季だとミズバショウなどが生えていて。そういう植物は、冬眠あけのクマにとっては貴重な食料源になっていて、クマがでるような場所ではありましたね。人間の生活圏かクマの生活圏か、そこが重複しているところに菅平がある」