宝塚歌劇団は１８日、月組トップスターの鳳月杏（ほうづき・あん）と、トップ娘役の天紫珠李（あまし・じゅり）が、来年３月２８日付で退団すると発表した。退団公演は「天穹のアルテミス／Ｂｅｌｌｅ Ｅｐｏｑｕｅ（ベル エポック）」。

９２期生の鳳月は２０２４年７月、初舞台から１９年目でトップに就任した。平成以降５９人のトップで、これまで最年長トップ就任だったのは研１８（初舞台から１８年目）の大空祐飛（宙組）と北翔海莉（星組）で、それを超す最も遅咲きトップだった

また宝塚は入団７年目までの劇団員だけで上演される新公で主演した生徒が、トップに就任してきた。鳳月はラストチャンスだった研７の「ベルサイユのばら」新人公演で、当時の準トップ役だったアンドレを演じたが、主演は一度もないなど異例尽くし。

だが１７２センチの舞台映えする容姿と、実力と人気で前例をねじ伏せトップに。就任後は「琥珀色の雨にぬれて」「花の業平」や、ミュージカル「ＧＵＹＳ ＡＮＤ ＤＯＬＬＳ」を再演。また映画で話題の「侍タイムスリッパー」でも絶妙な真面目さとコミカルさで多くのファンを引きつけた。

１７日に宝塚大劇場での千秋楽を迎えた「ＲＹＯＦＵ」（東京宝塚劇場６月６日〜７月１９日）では、トップスターとしてはめずらしい悪役の呂布を、スケール大きく。そして色気たっぷりに演じた。

天紫は１０１期生。１７年に男役からに娘役に転向。２４年７月に入団。大人っぽい娘役として、鳳月杏と同時にトップ娘役となった。

２人は１９日に会見する。