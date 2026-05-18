天使のようなわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で220万6000回再生を突破し、「本当いい子！」「間違いなく天才」「お利口さんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：髪ゴムを無くしてしまった女性→なぜか犬がよちよち歩いてきて…天使のような『まさかの行動』】

なくしたものを持ってきたのは…

TikTokアカウント「umaimonkuitai」の投稿主さんが、部屋で髪ゴムをなくしてしまったときのこと。「さっきまであったのに…」と周囲を探していたものの、なかなか見つからず少し困っていたのだとか。

するとそのとき、愛犬の『うるたん』ちゃんがトコトコ歩いてやって来ました。しかも、よく見てみると口には黒い髪ゴムが。なんと、投稿主さんが探していた髪ゴムを咥えていたそうです。偶然見つけたのか、それとも探している様子を見て協力してくれたのか…。あまりにも絶妙なタイミングに、投稿主さんも思わずびっくりしてしまったといいます。

天使すぎるお届け姿に胸キュン♪

さらにうるたんちゃんは、そのまま投稿主さんの前まで来ると、じーっと顔を見つめながら髪ゴムをポンっと床へ置いたそうです。その仕草はまるで、「探してたの、これでしょ？」と話しかけているみたい。

得意げでもなく、ただ自然に届けてくれる姿が優しすぎて、投稿主さんには“天使”のように見えたのだとか。お利口すぎる行動はもちろん、見上げる表情まで愛らしく、思わず頬がゆるんでしまいます…。

うるたんちゃんは、弟犬の『まぐまぐ』ちゃんにも優しさを発揮しているとか。お散歩練習に戸惑っている様子を見ると、そっと手助けしてくれるといいます♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「歩き方ぴとぴとってかんじで可愛すぎる」「微笑ましすぎていいねが止まらない」「こんな可愛くて優しい子見たら涙出てくる」などさまざまなコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「umaimonkuitai」には、うるたんちゃん＆まぐまぐちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「umaimonkuitai」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。