独占コメント到着！“ノノガ”のセミファイナリスト・SAYAKAをメインボーカルに擁するBe Girls、5月19日のデビューCDリリースを記念して計4曲を披露

「No No Girls（ノノガ）」のセミファイナリスト・SAYAKAをメインボーカルに擁する次世代6人組ガールズグループ「Be Girls」が5月19日のデビューCDリリースを記念して、5月17日（日）に東京・CROSS ROPPPONGIにて関係者限定初のお披露目Showcase LIVE-FIRST INPACT-で「Be Girls」「Flower Rain」「7 years（SAYAKAソロ曲）」「Cadillac」の計4曲を披露した。

Be GirlsのデビューCD「Cadillac/Be Girls/Flower Rain」リリースに先んじて、SAYAKAのソロデビュー曲「7 years」が3月20日にデジタルリリースされており、MVは公開4日で30万回再生を突破、1曲でチャンネル登録者1万近くを達成している。

「Cadillac/Be Girls/Flower Rain」は、5月19日リリースのBe Girls初のパッケージ作品となる。M1の「Be Girls」では楽曲のポイントについて、WUMEは「メンバー自身も作詞に携わりました。サビの振り付けがポイントで、ライブで一緒に盛り上がれるアップテンポな曲です。セクシー・パッションをイメージして歌っており、情熱を体現した一曲になっています。」とMC。

また、M2の「Flower Rain」にて、楽曲に込めた想いをNANAKAは「自分たちが過去に経験した辛いことや葛藤を乗り越え、今、毎日を懸命に進もうとしているメッセージを歌詞のひとつひとつに込めてます。」と語っていた。

Be Girlsは昨年デビューし、グローバル展開を加速させている、AO（Leader）、WUME（Main Rapper）、SAYAKA（Main vocal）、NANAKA（Main dancer）、AZ（Sub vocal）、HARUKA（Visual）の6人からなるガールズグループ。それぞれ異なる色を持ちながら、無理に揃えることなく、自然体で寄り添いあう関係性が魅力だ。

メンバーのSAYAKAは、ガールズグループオーディション「No No Girls（ノノガ）」での経験を経て、本作で新たな一歩を踏み出す。あの頃から変わらないまっすぐな眼差しと、成長を感じさせる表現力は既存ファンのみならず、これから出会うリスナーの心にも静かに灯りをともす。ジャンルに縛られない柔軟な音楽性と、心を震わせる歌声に注目だ。

Be Girlsは、国内外から注目される新世代ガールズグループとして、その歩みを始めた。5月19日に全国のタワーレコードにてデビューCD「Cadillac/Be Girls/FlowerRain」をリリース。東名阪をメインにリリースイベントを行い、5月には初の海外遠征としてマレーシア公演が決まっている。日本発のガールクラッシュとして、アジア圏での活動を本格化させていく。

【SAYAKA コメント】

今回のショーケースでは、音楽と向き合ってきた時間を表現できるステージにしたいと思っています。 ステージだからこそ伝えられるものがあると思うので、一つひとつのステージを大切にしながら、 これから先も前に進んでいけたらと思います。 SAYAKA

【リリース情報】

アーティスト：Be Girlsタイトル：「Cadillac/Be Girls/Flower Rian」発売日：2026年5月19日品番：4KIP-1001価格：税込1,800円レーベル：4KI PRODUCTION

【収録曲】1. Cadillac2. Be Girls3. Flower Rain