「え、イケメンすぎ」三浦翔平、初のトライアスロン完走を報告！ 「すごい！天才」「最高にかっこいい」
俳優の三浦翔平さんは5月18日、自身のInstagramを更新。ハワイ・ホノルルで開催されたトライアスロン大会のオリンピックディスタンスを完走したことを報告しました。
【写真】三浦翔平のトライアスロン完走ショット
続けて「始まってみれば、ハワイの景色と空気は本当に最高でした！！」とレースを振り返り、「ゴールした時の達成感は、本当に特別で何ともいえない高揚感に包まれました！ 年齢を重ねても、こうして新しい挑戦をする気持ちは持ち続けていきたいです！」と、今後への思いも明かしています。
コメントでは「え、イケメンすぎ」「無事完走できて良かった！おめでとう お疲れ様でした」「幾つになっても挑戦 素敵ですね お疲れ様でした」「すごい！天才です！」「完走おめでとうございます 凄いですね」「挑戦し続ける姿が最高にかっこいい！！」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】三浦翔平のトライアスロン完走ショット
「おめでとう お疲れ様でした」三浦さんは「ホノトラ、オリンピックディスタンス無事完走できました！ 初めてのトライアスロンで、正直練習不足もあり、かなり不安でした…」とつづり、5枚の写真を公開。完走メダルを首にかけた爽やかな姿などを披露しました。
コメントでは「え、イケメンすぎ」「無事完走できて良かった！おめでとう お疲れ様でした」「幾つになっても挑戦 素敵ですね お疲れ様でした」「すごい！天才です！」「完走おめでとうございます 凄いですね」「挑戦し続ける姿が最高にかっこいい！！」などの声が寄せられています。
「海が最高に似合う」たびたびスポーツを楽しむ様子を投稿している三浦さん。4月23日には「BLUEとyoutubeの撮影で最高な波乗りしてきました！」とつづり、サーフィンを楽しむ様子を披露しました。ファンからは「翔平くんがまさかの高知に」「楽しそうでとってもすてき」「海が最高に似合う」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)