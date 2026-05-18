久慈暁子、夫・渡邊雄太との妊娠中の身長差ショット公開！ バスケ観戦に「胎教していたのですね」の声
元フジテレビアナウンサーの久慈暁子さんは5月18日、自身のInstagramを更新。妊娠中の姿を披露しました。
【写真】夫・渡邊雄太をねぎらう＆妊娠中の姿
1枚目はバスケット会場で撮影した身長差のある夫婦ショットで、久慈さんの大きなおなかにそっと手を添える渡邊選手の姿がとてもすてきです。3枚目には、産まれて間もない第1子の姿も。また、「出産の直前まで会場に足を運んで応援していた」ことも明かし、「今では最高の思い出です笑」と振り返っています。
ファンからは、「お疲れ様でした」「ゆっくり家族みずいらずお過ごしください」「すくすく育ってはりますね」「頑張りましたね」「babyちゃんかわいすぎです」「胎教していたのですね」「ご出産おめでとうございます」「美しいです」「久慈アナは、きっとステキなお母さんになりますよ」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】夫・渡邊雄太をねぎらう＆妊娠中の姿
「きっとステキなお母さんになりますよ」久慈さんは「2025-2026 シーズン お疲れさまでした 妊娠から出産まで、忘れられない特別なシーズンになりました」と、夫でプロバスケットボール・渡邊雄太選手をねぎらいつつ、夫婦ショットや自身の過去ショットなどを載せています。
ファンからは、「お疲れ様でした」「ゆっくり家族みずいらずお過ごしください」「すくすく育ってはりますね」「頑張りましたね」「babyちゃんかわいすぎです」「胎教していたのですね」「ご出産おめでとうございます」「美しいです」「久慈アナは、きっとステキなお母さんになりますよ」と、称賛の声が相次ぎました。
出産を報告4月13日には「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました」と、出産の報告をしていた久慈さん。コメントでは、「おめでとう」「新しい生命」といった祝福の声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)