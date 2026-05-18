【アナグラムクイズ】解けると爽快！「し か ね む い く」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
頭を柔らかくして挑戦してみてください。一見バラバラに見える文字の中に、ある単語が隠れています。1分以内に正解を見つけて、脳をスッキリ活性化させましょう！
し か ね む い く
ヒント：最後の文字は「し」
答えを見る
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▼解説
「し か ね む い く」を正しく並び替えると「かねくいむし（金食い虫）」になります！ お金を浪費する人や物の俗称として使われる言葉ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
頭を柔らかくして挑戦してみてください。一見バラバラに見える文字の中に、ある単語が隠れています。1分以内に正解を見つけて、脳をスッキリ活性化させましょう！
問題：「し か ね む い く」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
し か ね む い く
ヒント：最後の文字は「し」
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正解：かねくいむし正解は「かねくいむし」でした。
「し か ね む い く」を正しく並び替えると「かねくいむし（金食い虫）」になります！ お金を浪費する人や物の俗称として使われる言葉ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)