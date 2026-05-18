世界中の航空会社・旅行会社・ホテルなど約1200の旅行パートナーから最適な旅行プランを提供する“グローバル旅行アプリ”Skyscanner Japan（以下、スカイスキャナー）は、データに基づき賢くパフォーマンスを最大化させる旅のスタイル「ロジタビ」を体現するため、人気YouTuber「むっかな」とコラボレーションし、ロジタビ実践釜山旅行の動画を公開した。また、最大12連休となった今年のゴールデンウィークを終え、「物価高などの影響で旅行をあきらめてしまった」という人へ向けたロジタビの提案として、週末2泊3日以内で行ける「おトクな海外旅行先5選」を発表した。

SNS総フォロワー数124万人を誇る「むっかな」は、Z世代から高い支持を集める人気カップルクリエイター。トレンドを自然に取り入れながら、視聴者が「真似したい」と感じるリアルで親しみやすいライフスタイルを発信しており、YouTubeでは日常のユーモラスな会話や息の合った掛け合いで幅広い共感を獲得している。ファンからは「面白すぎる」「憧れのカップル」と評され、TikTok・YouTubeの両プラットフォームで継続的に人気を伸ばしている。さらに、東京ガールズコレクションなどのイベント出演を通じて存在感を拡大しており、日本で最も話題性があり、急成長しているZ世代カップルクリエイターとして注目を集めている。



「むっかな」によるロジタビ実践釜山旅行動画のワンシーン

今回、スカイスキャナーでは、ロジタビという旅スタイルをさらに体現するため、「むっかな」と特別コラボレーションを実施。釜山でのロジタビ実践動画を公開した。動画では、彼らが釜山を旅しながら、ロジタビを実際に体験する様子を紹介。コストパフォーマンスを最大化することに焦点を当てた、よりスマートでデータドリブンな旅スタイルを体現している。

単に安さを追求するだけでなく、人気観光地と同じくらい魅力的な場所を探すことで、体験をよりリッチにするロジタビを実際に体験した感想を聞くと、「ロジタビは単に価格を抑えるだけでなく、自分たちでは辿り着けない新しい選択肢を提案してくれる点が魅力。混雑を避けつつ『満足できるポイント』を極限まで追求した結果、費用を抑えながら通常よりも満足度が高い旅を実現できた。目的地を決めるところから仲間と楽しみながら計画でき、終わったあとの充実感もひとしおな、友人にも勧めたい旅のスタイル」とコメント。

スカイスキャナーを使ってみて感じた魅力については、「『ここは高いだろうな』と勝手に思い込んで避けていた場所でも、一瞬で比較して最もおトクな候補を提示してくれるので、海外旅行への心理的なハードルがぐっと下がった。また、出発日が1日ずれるだけで航空券の価格が大きく変わることを視覚的に知れるのも大きな発見だった。価格推移をしっかり確認した上で日程を決められるのは、賢く旅をしたい人にとって最高の機能だと思う」と話していた。





また、「むっかな」によるロジタビ実践動画の公開に合わせて、スカイスキャナーの最新価格データと、各都市の気候や旅行のしやすさを掛け合わせ、この時期ぴったりの週末2泊3日でいけるおすすめの海外旅行先5選を発表した。

今年のゴールデンウィークは、日並びによって最大12連休という大型連休となった一方で、円安や物価高による「費用の懸念」から、海外旅行をあきらめざるを得なかった人も多いと思われる。しかし、GWの旅を見送った人こそ、今がチャンスとのこと。混雑と価格がいちばん落ち着く5月中旬〜6月は、年間で最もコスパの高い海外旅行シーズンの1つ。そこで、ロジタビを通じて、GWに旅をあきらめた人にこそ、この時期ならではのスマートな旅行先を提案する。



「清州」（韓国）

まず1つ目の旅行先は「清州」（韓国）。航空券価格が安定しており、2泊あれば近隣の歴史都市・公州や扶余まで足を伸ばすなど、一歩踏み込んだロジタビを楽しめる。空港から市内へのアクセスが良く、夜は地元で人気のサムギョプサル通りを堪能し、翌日は壁画村やドラマロケ地をゆったり巡るなど、韓国の原風景を味わう3日間に最適だとか。



「バンダルスリブガワン」（ブルネイ）

2つ目は「バンダルスリブガワン」（ブルネイ）。直行便の活用で意外にも手頃にアクセスでき、現地での出費を抑えつつ贅沢気分を味わえる高コスパな旅先とのこと。黄金のモスクや世界最大の水上集落に加え、ボートでマングローブの森へ向かい「天狗猿」を探すリバーサファリまで体験可能。手付かずの自然と豪華な建築が共存する、贅沢な週末を過ごすのにふさわしい目的地となっている。



「ハノイ」（ベトナム）

3つ目は「ハノイ」（ベトナム）。5月〜6月は航空券価格が下がりやすく、現地の物価安を活かして高級スパやディナーを連日贅沢に組み込めるのが魅力。中一日をフルに使えるため、世界遺産のハロン湾クルーズへ日帰り旅行に出かけることもできる。旧市街の活気あるストリートフードを楽しみながら、フレンチコロニアルの美しい街並みに浸る、大満足の3日間が叶うという。



「ルソン島」（フィリピン）

4つ目は「ルソン島」（フィリピン）。便数が多く「すべての場所から探す」機能でも常に上位に入る、圧倒的なコストパフォーマンスを誇る目的地。2泊あればマニラ市内の歴史地区散策に加え、絶景を望むタガイタイや古都ビガンなどへのプチ遠征も現実的とのこと。近場の南国リゾートとして、仕事帰りのフライトを活用して日常を忘れ、アクティブにリフレッシュしたい人に選ばれている。



「ケアンズ」（オーストラリア）

5つ目の旅行先は「ケアンズ」（オーストラリア）。直行便で約7時間半、時差わずか1時間という近さながら、2つの世界遺産を持つ本格リゾートがケアンズの魅力。5月以降は長い雨季が明け、グレートバリアリーフへのクルーズが本格解禁。日帰りでシュノーケリングやダイビングを楽しんだ後、夕方にはケアンズ市内に戻れるアクセスの良さが「ロジタビ」向きとなっている。



Skyscanner Japan トラベルエキスパートの岡田健太郎氏

スカイスキャナー トラベルエキスパートの岡田健太郎氏は、「最大12連休のGWが明けたが、旅行を見送った人にこそ、5月〜6月は一年の中でも海外旅行を快適かつ賢く楽しめるベストシーズンのひとつ。私たちが提唱する『ロジタビ』の醍醐味は、データに基づき、限られた時間と予算を最大の体験価値へ変換することにある。混雑を避けゆったり過ごせるこの時期は、まさにその真価を発揮できるタイミング。目的地を固定せず予算から逆算する『すべての場所から探す』機能を活用すれば、週末旅行でも驚くほどの満足感を得られる『最適解』がすぐに見つかる。私たちはテクノロジーの力で、人々が自信を持って新しい体験へ踏み出せるよう、これからも質の高い選択肢を提供し続けていく」とコメントしている。

Skyscanner Japan＝http://www.skyscanner.jp/mobile.html

「むっかな」のロジタビ実践釜山旅行動画＝https://www.youtube.com/watch?v=diufwJcylu8