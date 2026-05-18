カール事務器は、立体的なフラワーアート作品が作れる「クラフトパンチ」を5月下旬に発売する。

「クラフトパンチ」は同社が1985年世界で初めて開発した型抜き用ペーパーパンチ。紙を差し入れパンチするだけで複雑な絵柄を誰でも簡単に抜くことができる便利ツールとして、広く普及した商品。

その後、クラフトパンチで抜いた紙を組み合わせて作品を作る 「クラフトパンチアート」が発展したが、近年はより精巧に立体的な作品を作る制作者が登場し、より芸術性を高めている。

そこで、そのような立体作品をより手軽に、かんたんに制作できるクラフトパンチを作れないかと企画したのが同シリーズとのこと。





主な特長は、初心者から上級者まで幅広く楽しめるよう設計されており、パーツを重ねたり貼り合わせたりすることで、奥行きのあるフラワーモチーフを簡単に表現できる。特別な技術は不要で、誰でも手軽に本格的なペーパーアートを制作できる。

クラシカルローズ、ダリアンナ、レインリーフ、ユーカリベール、フロリア、エアリーブロッサムと、複数のバリエーションにより幅広い作品作りを楽しめる。

同品の使用には別売りの補助具「メガパンチエイド」（CP−AN）が必要。併せて購入してほしいという。

［小売価格］2200円（税込）

［発売日］5月下旬から順次

カール事務器＝https://www.carl.co.jp