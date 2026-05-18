

「京急 1500 形（専用連結仕様）」

京急グループの京急ストアは、5月17日から鉄道玩具「プラレール」（製造元：タカラトミー）の京急オリジナルプラレール「京急1500形（専用連結仕様）」を発売した。

この商品は、京急オリジナルプラレールでは人気商品で、長らく品切れとなっていたが、消費者からの要望も多く寄せられていたことから、専用連結仕様に変更して新発売する。後尾車に専用の連結器が付いており、同様の専用連結器が付いた京急車両同士での連結が可能よなる。

一般販売にさきがけて、5月17日開催の「京急ファミリー鉄道フェスタ 2026」や5月30日・31日開催の「よこすかYYのりものフェスタ 2026」で先行発売するほか、京急グッズショップ「おとどけいきゅう」オンラインショップや京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店、京急グッズショップ「おとどけいきゅう」京急ミュージアムショップ、セブン−イレブン京急ST店（一部店舗）、京急ストア（一部店舗）でも順次販売を開始する。



「京浜急行バス 路線バス 三菱ふそう エアロスター」

そのほか、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」（発売元：タカラトミーアーツ）からは、京急オリジナルトミカ「京浜急行バス 路線バス 三菱ふそう エアロスター」も新発売する。

［小売価格］

オリジナルプラレール「京急1500形（専用連結仕様）」：3300円

オリジナルトミカ「京浜急行バス 路線バス 三菱ふそう エアロスター」：1301円

（すべて税込）

［発売日］5月17日（日）

京急ストア＝https://www.keikyu-store.co.jp

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp