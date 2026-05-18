『キリン 午後の紅茶』ティーマグカップ公開、プレゼントキャンペーン開始【詳細】
キリンビバレッジの『キリン 午後の紅茶』は、発売40周年を記念して、オリジナルティーマグカップが当たる「午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン」をきょう18日からスタートした。
【画像】対象商品『キリン 午後の紅茶』ペットボトル商品
「午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ」は、新CM「はじまりの午後」篇の舞台となった“紅茶文化の聖地”イギリスにおいて、日常に欠かせないマグカップに、午後の紅茶オリジナルデザインを施したもの。午後の紅茶の象徴である「アンナ・マリア夫人」のロゴが大きく描かれた。
好みの色が選べる5色展開で、いずれも“紅茶文化の聖地”イギリスの雰囲気を感じられるカラーとなっている。420ミリリットルが入る少し大きめで、毎日1回以上、多いときには1日5〜6 杯ほど紅茶を飲むというイギリスの紅茶習慣のように、紅茶を毎日楽しみやすいサイズ感。
「日常のどんなシーンにも馴染む、シンプルなデザインです。あなたの好きな色のティーマグカップを選んで頂き、使うシーンや気分に合わせて、氷を入れたり、ミルクをいれたりアレンジを加えながら、ぜひ好きな楽しみ方で、毎日の紅茶をお楽しみください」と呼びかける。
キャンペーンでは、抽選で合計3000人にプレゼント。対象となる午後の紅茶のペットボトル商品の購入でポイントを貯めることができ、貯まったポイント数に応じて、5色の中から好きな色のマグカップを選択、または5色すべてをコンプリートできる、2つのコースを用意する。
■「午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン」概要
期間：2026年5月18日（月）11:00〜6月30日（火）23:59まで
※レシート有効期間：2026年5月18日（月）〜6月23日（火）
内容：抽選で合計3000人に「午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ」をプレゼント。
対象商品の購入で、80円（税込み）ごとに1ポイント貯めることができ、貯まったポイント数に応じて抽選に参加できる。
・選べるティーマグカップコース：5ポイント
5色のティーマグカップから、1つ選択して応募（抽選 各550人×5種 合計2750人）
・コンプリートコース：24ポイント
5色のティーマグカップコンプリートセットに応募。（抽選250人）
賞品：午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ
サイズ：約φ8.5×H10.5cm
容量：420ml
材質：陶磁器
対象商品：キリン 午後の紅茶 ペットボトル商品各種
※缶、紙パックの一部商品を除く
対象店舗：全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストア・ディスカウントストア等
※ECサイトやネットスーパー、宅配サービス等の領収書・納品書の画像等で応募の場合は、購入情報や購入明細が分かる画像が対象となり、手書きのレシートや領収書は原則対象外。
※自販機での応募は対象外。
【画像】対象商品『キリン 午後の紅茶』ペットボトル商品
「午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ」は、新CM「はじまりの午後」篇の舞台となった“紅茶文化の聖地”イギリスにおいて、日常に欠かせないマグカップに、午後の紅茶オリジナルデザインを施したもの。午後の紅茶の象徴である「アンナ・マリア夫人」のロゴが大きく描かれた。
「日常のどんなシーンにも馴染む、シンプルなデザインです。あなたの好きな色のティーマグカップを選んで頂き、使うシーンや気分に合わせて、氷を入れたり、ミルクをいれたりアレンジを加えながら、ぜひ好きな楽しみ方で、毎日の紅茶をお楽しみください」と呼びかける。
キャンペーンでは、抽選で合計3000人にプレゼント。対象となる午後の紅茶のペットボトル商品の購入でポイントを貯めることができ、貯まったポイント数に応じて、5色の中から好きな色のマグカップを選択、または5色すべてをコンプリートできる、2つのコースを用意する。
■「午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン」概要
期間：2026年5月18日（月）11:00〜6月30日（火）23:59まで
※レシート有効期間：2026年5月18日（月）〜6月23日（火）
内容：抽選で合計3000人に「午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ」をプレゼント。
対象商品の購入で、80円（税込み）ごとに1ポイント貯めることができ、貯まったポイント数に応じて抽選に参加できる。
・選べるティーマグカップコース：5ポイント
5色のティーマグカップから、1つ選択して応募（抽選 各550人×5種 合計2750人）
・コンプリートコース：24ポイント
5色のティーマグカップコンプリートセットに応募。（抽選250人）
賞品：午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ
サイズ：約φ8.5×H10.5cm
容量：420ml
材質：陶磁器
対象商品：キリン 午後の紅茶 ペットボトル商品各種
※缶、紙パックの一部商品を除く
対象店舗：全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストア・ディスカウントストア等
※ECサイトやネットスーパー、宅配サービス等の領収書・納品書の画像等で応募の場合は、購入情報や購入明細が分かる画像が対象となり、手書きのレシートや領収書は原則対象外。
※自販機での応募は対象外。