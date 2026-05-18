タレントのマツコ・デラックス（53）が18日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、ご近所の善意にまつわる訴えに不快感を口にした。

番組では、近所で自家栽培の野菜を作っているおじいさんから、顔を合わせるたびに渡される大量の野菜を食べきれず、捨ててしまうというネット記事を紹介した。2児の母で、「今朝も待ち伏せをしていました。ストーカーみたいで気持ち悪いです」といった感想も。記事の見出しには「迷惑ご近所さん」などと振られた。

ご近所の善意を悪意で返すかのような考えに、マツコは強い不快感を示した。「こんなことを相談しなきゃいけないくらい、不出来な人間がいっぱいできたってことね」と痛烈指摘。「ストーカーみたいでってなると…ねえ？ホント不幸になればいいのにと思っちゃった」と続けた。

MC大島由香里からは、「いただいたものを捨ててしまっているという罪悪感とかが…」と、相談主へのフォローが入った。しかし、マツコは食い気味に「罪悪感って…ストーカーって言う！？」と反論。「結局、そんなことをやる価値もない女だから、おじいちゃんに逆に言ってあげて、違う人にあげた方がいいんじゃない？」と提案した。

その後も、「料理も家でしないような女なんだね、たぶん。野菜の使い道も分からないのよ、このクソ女は」と、相談主をさらに攻撃。「“野菜なんて、いくらあっても、子供が多いんで助かります”っていう人にあげた方が、おじいちゃんもいいから、言ってあげた方がいい。そんな価値もない女ですって。クソみたいな…ドブみたいな女。言った方がいいわよ」と、憤りは収まらない様子だった。