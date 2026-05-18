芳根京子、クロップドトップスで美ウエストチラリ「眼福すぎる」「見惚れるほど綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/05/18】女優の芳根京子が5月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】29歳朝ドラヒロイン「透明感が爆発」ウエストチラ見せコーデ
6月12日から7月5日にかけて上演される舞台「ウェンディ＆ピーターパン」でSnow Manの渡辺翔太とW主演を務める芳根は「ウェンディ＆ピーターパンのお稽古の日々を過ごしてます」と近況を報告。「投稿が滞ってしまったので 取材の時のお写真を…」とつづり、ソロショットを複数枚投稿している。折り畳み椅子が収納された台車にもたれかかりポーズをとる写真では、黒のクロップド丈トップスに白のロングジャケットとミニスカート、黒のロングブーツを合わせた美しい脚とウエストが輝くスタイルを披露している。
また、ブラウンのワンピースに花柄のスカーフを巻いたコーディネート姿で、頬に両手を添えて微笑むショットなども載せている。
この投稿は「透明感が爆発してる」「眼福すぎる」「見惚れるほど綺麗」「どんな服も着こなせるのすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳朝ドラヒロイン「透明感が爆発」ウエストチラ見せコーデ
◆芳根京子、クロップドトップス×ミニスカ姿披露
6月12日から7月5日にかけて上演される舞台「ウェンディ＆ピーターパン」でSnow Manの渡辺翔太とW主演を務める芳根は「ウェンディ＆ピーターパンのお稽古の日々を過ごしてます」と近況を報告。「投稿が滞ってしまったので 取材の時のお写真を…」とつづり、ソロショットを複数枚投稿している。折り畳み椅子が収納された台車にもたれかかりポーズをとる写真では、黒のクロップド丈トップスに白のロングジャケットとミニスカート、黒のロングブーツを合わせた美しい脚とウエストが輝くスタイルを披露している。
また、ブラウンのワンピースに花柄のスカーフを巻いたコーディネート姿で、頬に両手を添えて微笑むショットなども載せている。
◆芳根京子の投稿に「眼福すぎる」と反響
この投稿は「透明感が爆発してる」「眼福すぎる」「見惚れるほど綺麗」「どんな服も着こなせるのすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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