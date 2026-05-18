主演は涙の謝罪、脇役もインタビュー中止…人気韓国ドラマの描写への批判が出演者にも飛び火

ドラマ『21世紀の大君夫人』が、壊滅的な状態を迎えた。俳優陣の演技力問題から始まり、粗末な設定と展開、そこに歴史歪曲論争まで加わり、放送を終えた後も作品に対する批判の世論がなかなか収まらない模様だ。

視聴率調査会社ニールセンコリアによると、去る5月16日のMBC金土ドラマ『21世紀の大君夫人』最終回の視聴率は、全国世帯基準13.8％という自己最高成績を記録した。しかし現在、歴史の歪曲が問題視されている。

【画像】主演女優IU、涙の謝罪「私の過ち」

即位式の場面もやはり議論の中心に立った。劇中、イアン大君（演者ビョン・ウソク）が王位に就く場面で「九旒冕（きゅうりゅうべん）」を着用し、出席者たちが「千歳（チョンセ）」と叫ぶ設定が不適切だと指摘された。

作品が架空の立憲君主国を舞台にしているとはいえ、独立国の君主の象徴である「十二旒冕（じゅうにりゅうべん）」と「万歳（マンセ）」という表現の代わりに、中国式の要素を借りたかのような演出が歴史歪曲の議論に発展した。

これとともに、登場人物たちの茶道の場面も批判の的となった。ソン・ヒジュ（演者IU）と大妃ユン・イラン（演者コン・スンヨン）がお茶を飲む場面で、水受けを置いて茶器を載せた後、お茶を注ぐ方式が「中国式茶道」と類似していると指摘された。

（写真提供＝OSEN）『21世紀の大君夫人』制作発表会にて

左からビョン・ウソク、IU

特に、東北工程（中国の歴史研究プロジェクト、古代朝鮮の一部国が中国の属国であるかのように主張したことが韓国で歴史歪曲と批判された）などで、歴史問題に対する敏感さが高まっているなかで、韓国ドラマが中国の文化をそのまま借用したのではないかという批判に繋がり、議論が拡大している。

結局、IUが涙を見せて謝罪した。彼女は自身の誕生日を記念して、ソウルのCGV龍山（ヨンサン）アイパークモールで映画館を貸し切り、ファンと『21世紀の大君夫人』の最終回をともに鑑賞した。

当時、IUは「失望させたり、未熟な姿を見せたりするのは、純粋に私のせいだ」として、「もっと責任感を持って、もっと良い姿をお見せするために、一瞬も無駄にせず、しっかりと生きる」と約束した。

（写真提供＝OSEN）IU

また、彼女は「私に足りないところがあれば、もっと言って、叱って、問い詰めていただければ、さらに話を聞いて一層優れた人になれるよう、一生懸命努力する」と強調し、涙ぐみながら頭を下げた。

そんななか、劇のなかでIU演じるソン・ヒジュの兄ソン・テジュ役の俳優イ・ジェウォンは、議論の余波により結局、インタビューを取り消した。

5月18日, 所属事務所スタジオユーフー側は、「現在、作品を巡る世論と状況を重く受け止めている。このような状況のなかで、本人がインタビューに応じることは、作品全体と視聴者の皆さんにご迷惑をおかけする可能性があると考えた」と明かした。

（写真提供＝OSEN）イ・ジェウォン

続けて、「本人もやはり作品の一員として重い気持ちで状況を見ており、さまざまな事情を総合的に考慮した結果、今回のインタビューは止むを得ず行うことが難しくなった」と報道陣の理解を求めた。

作品を巡る議論が俳優にまで飛び火し、波紋が広がるなか、『21世紀の大君夫人』はしばらくの間、批判から抜け出すことは難しいと見られる。

（記事提供＝OSEN）