1児の母・高垣麗子「気温の高さから味付けは少し濃いめ」娘への弁当公開「いつも違うおかずですごい」「衛生管理もバッチリ」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/05/18】モデルの高垣麗子が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「詰め方も凝ってて素敵」ひと手間加えられた卵焼き・筑前煮などの弁当
高垣は「今週もお弁当スタート」と報告し、お弁当作りの様子を披露。短冊状のチーズをたっぷりとのせた餃子の皮を手にした姿が収められており、「写真を撮るくらいの 少しでも余裕ある1週間にしたいな」と記している。
続く投稿では「今日のお弁当」と添え、娘のために手作りしたお弁当の写真を公開。おかかと白ごまが乗ったご飯、チーズの包み焼き、甘酒の卵焼き、筑前煮が丁寧に詰められている。「ここ最近は気温の高さから味付けは少し濃いめ 葉物はしっかり水気をきって、卵は火を通す そして保冷剤必須 基本的なことだけど、今一度見直して◎」とお弁当作りで気をつけている点を挙げるとともに、「お年頃なのか帽子を取りがちなので そこも再度注意 今週も元気に楽しんできてね〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「いつも違うおかずですごい」「見習いたい」「詰め方も凝ってて素敵」「衛生管理もバッチリ」「さすがです」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】46歳ママモデル「詰め方も凝ってて素敵」ひと手間加えられた卵焼き・筑前煮などの弁当
◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露
高垣は「今週もお弁当スタート」と報告し、お弁当作りの様子を披露。短冊状のチーズをたっぷりとのせた餃子の皮を手にした姿が収められており、「写真を撮るくらいの 少しでも余裕ある1週間にしたいな」と記している。
◆高垣麗子の投稿に「いつも違うおかずですごい」の声
この投稿に、ファンからは「いつも違うおかずですごい」「見習いたい」「詰め方も凝ってて素敵」「衛生管理もバッチリ」「さすがです」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】