イモトアヤコ、野菜たっぷりの晩ごはん公開「バランスが良くて理想的」「具沢山の冷奴が最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/18】お笑いタレントのイモトアヤコが5月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩ごはんを公開した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「バランスが良くて理想的」と話題の食卓
イモトは「晩ごはん」とつづり、料理が並んだ食卓の写真を投稿。なすとピーマンの肉炒め、揚げ物、マヨネーズをかけたブロッコリー、刻んだトマトやみょうがをトッピングした冷奴など、野菜をたっぷりと使った彩り豊かな料理を披露している。
この投稿に、ファンからは「バランスが良くて理想的」「美味しそうなおかずいっぱい」「具沢山の冷奴が最高」「本当に料理上手」などの声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「バランスが良くて理想的」と話題の食卓
◆イモトアヤコ、野菜たっぷりの晩ごはん披露
イモトは「晩ごはん」とつづり、料理が並んだ食卓の写真を投稿。なすとピーマンの肉炒め、揚げ物、マヨネーズをかけたブロッコリー、刻んだトマトやみょうがをトッピングした冷奴など、野菜をたっぷりと使った彩り豊かな料理を披露している。
◆イモトアヤコの投稿に「美味しそうなおかずいっぱい」の声
この投稿に、ファンからは「バランスが良くて理想的」「美味しそうなおかずいっぱい」「具沢山の冷奴が最高」「本当に料理上手」などの声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
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