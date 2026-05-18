タトゥーがびっしり？SEVENTEEN・ディエイト、“爆イケ”ビジュアルにファン騒然「えーー！」

SEVENTEENのTHE 8が、ファンを魅了した。

ディエイトは5月17日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】タトゥーびっしり？ディエイトの“爆イケビジュ”

公開された写真には、路地で撮影を楽しむディエイトの姿が収められている。白のTシャツに黒のパンツ、帽子を合わせたディエイトは、リラックスした雰囲気の中でさまざまなポーズを披露した。

特に、半袖Tシャツからのぞくタトゥー入りの腕が視線を引きつけた。

このタトゥーが本物かどうかは明らかになっていないが、ファンの間では「一時的なタトゥーシールではないか」という声が上がっている。

この投稿を見たファンからは、「V8タトゥー最高すぎる」「イケてる」「えーー！」「心臓飛び出そう」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ディエイトInstagram）

なお、SEVENTEENは5月22日・23日に京セラドーム大阪でファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」を開催する。また、ディエイトはメンバーのバーノンと新ユニットを結成し、6月にアルバムをリリースする予定だ。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。