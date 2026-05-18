18日は福岡県内各地で30℃以上の真夏日となりました。季節外れの日差しが降り注いだこの日、熱中症への対策をする人も多かったようです。

■原田菜月アナウンサー

「午後1時過ぎの福岡市です。少し動くと、じんわりと汗ばむような日差しの強さです。時折吹く風に心地よさを感じます。」



福岡市東区の海の中道海浜公園では、強い日差しを帽子や日傘で遮りながら、園内を散策する人の姿が見られました。

福岡市の最高気温は7月中旬並み、30.9℃の真夏日を観測しました。



そのほか、久留米市では34.4℃と猛暑日一歩手前の暑さとなったほか、北九州市八幡西区では、8月上旬並みの32.4℃となるなど、県内12の地点で真夏日を記録しました。

■原田アナウンサー

「甘くて上品な香り。こちらでは色とりどりのバラが咲き誇っています。」



公園の敷地内にあるバラ園では、およそ220種、1800株のバラが見頃を迎えていました。



■訪れた人

「予想外の暑さです。日焼けしないように（長袖の）シャツを着ています。」

熱中症への対策を取る人もいました。



■訪れた人

「熱中症にならないように、こまめに水分を取ったりしています。水1本くらいは今のところ取っています。」



この暑さは19日も続く見込みです。



福岡管区気象台は、体が暑さにまだ慣れていない時期のため、こまめに水分を取るなど熱中症予防を心がけるよう呼びかけています。