厚みのある高音の咆哮へゾクゾク

アウディRS3 コンペティション・リミテッドで、ドイツ・フランクフルトの西へ位置するワインディングへ。399psの最高出力は、5600rpmから7000rpmという広い領域で生成される。変速の度に繰り出される、豪快な加速へ陶酔できる。

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7000rpm以上での音響は、相当に刺激的。回転上昇とともに、乗り手の興奮も高まる。ダイナミックかRSモードを選ぶと、マフラー内のフラップが積極的に開き、古き良きターボサウンドを堪能できる。甲高くはないが、厚みのある高音の咆哮へゾクゾクする。



アウディRS3 スポーツバック・コンペティション・リミテッド （欧州仕様）

トランスミッションは、7速デュアルクラッチ。マニュアル・モードを選べば、レブリミットまでしっかり引っ張れる。低速域ではやや反応が鈍く、交差点からの発進時に少しもたつく事はあるけれど。

調整式ダンパーで路面へ追従するPゼロ

コイルオーバー・ダンパーは、減衰力を調整可能。圧縮側を引き締めれば、横方向のグリップ力を増せ、コーナリングスピードを高められる。ステアリングの反応も、一層ダイレクトになる。他方、緩めれば乗り心地が良くなる。

同様に伸長側は、引き締めればダンパーの伸びる速度が遅くなり、操縦性のダイレクトさが強まる。緩めれば、フラットさが増し快適性が増す。



アウディRS3 スポーツバック・コンペティション・リミテッド （欧州仕様）

基本的には、リフトアップせずに16段階で調整可能。実際は、ダンパーへアクセスするのが簡単ではないものの、その可能性を秘めることが乗り手を満たす。

かくして、走りは素晴らしい。試乗車のサスペンションは硬すぎず、ピレリPゼロ・タイヤは路面へ追従。しっかりアスファルトを捉え続ける。今回は試せていないが、トロフェオへタイヤをアップグレードする必要性は、高くないかもしれない。

一層のグリップ力を引き出す僅かなロール

カーブへ飛び込めば、回頭性へ唸る。僅かに許すボディロールは、意図的なもの。荷重変化で、一層のグリップ力を引き出す狙いがある。ブレーキペダルのストロークは、長めに調整済み。セラミック製ディスクの鳴きを、抑える目的があるという。

この辺りは、技術者、ノルベルト・ゲッスル氏のコダワリだろう。プライベートで乗るフォルクスワーゲン・カリフォルニアのスタビライザーとブレーキも、交換しているらしい。カーブ手前でのブレーキング時は、もう少し効きが強い方が筆者好みだが。



アウディRS3 スポーツバック・コンペティション・リミテッド （欧州仕様）

ステアリングホイールを通じて、路面とタイヤの状態をつぶさに感じ取れる。ブレーキベースのトルクベクタリングが効果的に機能し、ヘアピンカーブは後輪駆動のようにシャープ。軽いテールスライドを誘うことも可能だ。

「このクルマで、こんな道を毎日走りたい」

ドイツ西部の美しい自然には、様々な弧を描いたアスファルトが伸びている。「このクルマで、こんな道を毎日走りたい」。思わず、そう強く願ってしまった。RS3 コンペティション・リミテッドは、傑作の1台としてアウディの歴史に名を残すだろう。

これだけの運転体験を創出する技術力を、今の同社は備えている。排気ガス規制のユーロ7をクリアする手段の創出も、叶えてくれないだろうか。



アウディRS3 スポーツバック・コンペティション・リミテッドと筆者、マレー・スカリオン

番外編：初代RS3の魅力も捨てがたい

RS3 コンペティション・リミテッドの動的能力は、あらゆる面で初代RS3を凌駕する。ステアリングは遥かに軽快で、乗り心地も段違いに良い。

しかし、初代RS3も妥協のない走りを叶えたモデルとして、当時は一目置かれる存在だった。排気ガス規制が緩かった時代だけに、排気音は聴き応え充分。最高出力は80馬力ほど劣っても、不足なく力強い。シンプルなインテリアも好ましい。



アウディRS3 スポーツバック（初代／2011〜2012年／英国仕様）

ドアを閉めた時の、高精度で組まれた機械的な音は、最新モデルでは聞くことが難しいもの。状態の良い例でも、最近は1万5000ポンド（約315万円）ほどで探せるそうだから、一考の価値はあるだろう。

アウディRS3 スポーツバック・コンペティション・リミテッド （欧州仕様）のスペック

英国価格：9万2885ポンド（約1951万円）

全長：4389mm

全幅：1851mm

全高：1430mm

最高速度：289km/h

0-100km/h加速：3.8秒

燃費：10.7km/L

CO2排出量：214g/km

車両重量：1565kg

パワートレイン：直列5気筒2480cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：399ps/5600-7000rpm

最大トルク：50.9kg-m/2250-5600rpm

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／四輪駆動



アウディRS3 スポーツバック・コンペティション・リミテッド （欧州仕様）