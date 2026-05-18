吉本興業1年目芸人241人、公式YouTubeチャンネル一斉始動 得意を最大限生かしたラインナップ
吉本興業は18日から、1年目芸人総勢241人による公式YouTubeが一斉始動すると発表した。
【画像複数】YouTubeチャンネル開設する若手芸人のサムネ
吉本興業が運営するMCN（マルチ・チャンネル・ネットワーク）「OmO（オモ）」で、2026年度から吉本興業所属となった1年目の芸人、総勢241人（東京167人・大阪74人）による公式YouTubeチャンネルを一斉に始動する。
今回スタートするチャンネルは、漫才やコント、独自の視点による「あるあるモノマネ」など、各々が得意なことを最大限に生かしたラインナップとなっている。
『NSC大ライブTOKYO 2026』優勝のゴーヤゴーによる『ゴーゴーゴーヤゴー』や、すでに精力的な投稿で注目を集めるコントトリオ・ミックストマトジュースの『ミックストマトジュース』など、個性豊かな241人のチャンネルが開設される。
第一弾の動画はきょう18日から各チャンネルで一斉公開している。
【画像複数】YouTubeチャンネル開設する若手芸人のサムネ
吉本興業が運営するMCN（マルチ・チャンネル・ネットワーク）「OmO（オモ）」で、2026年度から吉本興業所属となった1年目の芸人、総勢241人（東京167人・大阪74人）による公式YouTubeチャンネルを一斉に始動する。
今回スタートするチャンネルは、漫才やコント、独自の視点による「あるあるモノマネ」など、各々が得意なことを最大限に生かしたラインナップとなっている。
『NSC大ライブTOKYO 2026』優勝のゴーヤゴーによる『ゴーゴーゴーヤゴー』や、すでに精力的な投稿で注目を集めるコントトリオ・ミックストマトジュースの『ミックストマトジュース』など、個性豊かな241人のチャンネルが開設される。
第一弾の動画はきょう18日から各チャンネルで一斉公開している。