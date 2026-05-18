巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が17日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。「野球センスがある」と思う他球団の現役選手を実名で挙げた。

54歳の男性リスナーから、飲み会で締めのあいさつをしないといけない時は“金八先生”のモノマネでそれっぽい“いいこと”を言って乗り切る、必ずウケるし、あいさつのハードルも下がるので一石二鳥だ…という報告が。

これに「僕はそういう締めのあいさつは…断りますんで」と笑わせたチョーさん。その流れで、球界にはほかのプロ野球選手のモノマネを得意とする選手が結構いる…という話になった。

すると、長野氏は「モノマネができる選手って野球センスがないと…多分モノマネってできないと思うんですよ。細かいところもちゃんと見てたりとか…。僕も人のモノマネとかしようと思いますけど、全然うまくないんですよ。だからやっぱり野球センスがない」とまさかの自虐。「モノマネセンスもないんですよ」と続けた。

そして、「今ヤクルトにいますけど、田口。ジャイアンツにいましたけど。田口のモノマネとかメチャクチャうまくてですね。田口は投げるのも守備も上手ですし、バッティングもいいんですよ。だからやっぱり野球センスがあるんですよね」と2020年まで巨人に在籍し、2021年から現在もヤクルトでプレーする田口麗斗投手（30）の野球センスとモノマネセンスを絶賛していた。

「目で見て、脳みそでどうやるか考えて。本当に凄い特技だなと思って…」。田口の“再現性”の高さに舌を巻くチョーさんだった。