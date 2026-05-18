ベルギー発のイヤーウェアブランド「Loop（ループ）」が、ハリー・スタイルズが手掛けるライフスタイルブランド「Pleasing」との初コラボレーションによる限定モデル『Pleasing x Loop Experience 2』を発売することが発表された。

（関連：【画像あり】限定モデル『Pleasing x Loop Experience 2』）

本コラボモデルは、ハリー・スタイルズのワールドツアー「Together, Together」にあわせて、5月15日よりオランダ・アムステルダムにて先行販売を実施。日本では5月下旬より、両ブランドの公式サイトで順次販売が開始される。

ラインナップは2色展開。ライブ会場の熱狂をパワフルに描いたブルーを基調とする『Loud Enough』と、観客の一体感や想いを投影したピンクで表現した『Love Enough』が用意される。Loop独自のアコースティックチャンネルとメッシュ設計により、クリアな音質を保ちながら17dBのノイズをカットし、耳への負担を軽減しつつライブの臨場感を損なうことなく楽しめる仕様となっている。

世界150カ国以上で愛用される「Loop」は、これまでコーチェラやマクラーレンといった世界的アイコンとタッグを組んできた。今回の「Pleasing」とのコラボレーションでは、同ブランドが持つ独創的な世界観をデザインに落とし込み、耳栓という枠を超えてイヤーウェアを洗練されたファッションアイテムへと進化させることを目指すとしている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）