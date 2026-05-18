ファミマ「ヨッシーとフカシギの図鑑」キャンペーン明日から！ 豆皿がもらえる企画や「一番くじ」が登場
「ファミリーマート」は、5月19日（火）から、「Nintendo Switch 2」ソフト『ヨッシーとフカシギの図鑑』のキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】4種の「ぬいぐるみ」も販売！ ヨッシーコラボ商品一覧
■“ヨッシー”だらけ
今回、5月21日（木）発売の「Nintendo Switch 2」ソフト『ヨッシーとフカシギの図鑑』の登場にあわせて実施されるのは、対象商品の購入で限定デザインの「オリジナル豆皿」がもらえる企画や、ファミペイスタンプを集めると抽選でグッズが当たる企画などが展開される“ヨッシー”がテーマのキャンペーン。
「オリジナル豆皿」は、対象商品を2品購入ごとに、みどりヨッシー、ピンクヨッシー、きいろヨッシー、みずいろヨッシーの4種のうち、いずれか1個をもらうことが可能。
また、「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、スタンプ5個でヨッシーのぬいぐるみや立体パズルのセットが当たる抽選企画も行われる。
さらに、『ヨッシーとフカシギの図鑑』のダウンロードカードを購入すると、抽選で150名に「おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク」が当たるキャンペーンも用意。
それから、ヨッシーのさまざまな商品が店頭販売されるほか、5月23日（土）からは、ヨッシーのみのグッズがそろう全7等級27種＋ラストワン賞から成る「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」も販売予定だ。
【写真】4種の「ぬいぐるみ」も販売！ ヨッシーコラボ商品一覧
■“ヨッシー”だらけ
今回、5月21日（木）発売の「Nintendo Switch 2」ソフト『ヨッシーとフカシギの図鑑』の登場にあわせて実施されるのは、対象商品の購入で限定デザインの「オリジナル豆皿」がもらえる企画や、ファミペイスタンプを集めると抽選でグッズが当たる企画などが展開される“ヨッシー”がテーマのキャンペーン。
また、「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、スタンプ5個でヨッシーのぬいぐるみや立体パズルのセットが当たる抽選企画も行われる。
さらに、『ヨッシーとフカシギの図鑑』のダウンロードカードを購入すると、抽選で150名に「おやすみヨッシーのぬいぐるみ ピンク」が当たるキャンペーンも用意。
それから、ヨッシーのさまざまな商品が店頭販売されるほか、5月23日（土）からは、ヨッシーのみのグッズがそろう全7等級27種＋ラストワン賞から成る「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」も販売予定だ。