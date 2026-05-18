【解説】栃木・上三川町の強盗殺人事件、これまでに高校生含む6人逮捕　指示役とみられる20代夫婦と高校生の接点は？

栃木・上三川町の住宅で住人の女性が殺害された事件で、この週末に指示役とみられる人物が逮捕されるなど大きな動きがありました。

17日に逮捕された指示役とみられる2人は夫婦であることが分かっています。

竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は5月14日に16歳の高校生4人と共謀し、住人の富山英子さん（69）の胸などを刺すなどして殺害した疑いが持たれています。

そして、指示役とみられる2人は神奈川・横浜市に住んでいて、警察は防犯カメラのリレー捜査で居場所を特定し、それぞれ別の場所で逮捕しました。

まず、夫の海斗容疑者は羽田空港の国際線第3ターミナルで逮捕されました。

海外に逃亡しようとしていたとみられています。

そして、妻の美結容疑者は神奈川県内のビジネスホテルで身柄を確保され、その際には生後7カ月の娘を連れていたといいます。

山崎夕貴キャスター：

今回の事件、4人の高校生が次々と逮捕されたことも驚きでしたし、指示役とみられる人物2人が夫婦だったということ、あとは母親が生後7カ月の娘と一緒だったということで、どのような形で犯行に手を染めたのかという部分は分からないことが多いですね。

榎並大二郎キャスター：

そして、逮捕された夫婦は横浜在住だということですけども、事件現場とは随分距離がありますが、どうやって指示を出したかなど分かっているんでしょうか。

安宅晃樹キャスター：

事件当日の夫婦の動きについて18日、新たに分かったことがあります。

夫婦の家の横浜市から現場近くまでは直線距離で100km以上ありますが今回、逮捕された指示役とみられる夫婦は事件当時、少年の4人とは別の車で栃木県内に行って、そこで指示を出していたとみられることが分かりました。

また、夫婦が住む横浜市の自宅付近では、犯行に使われたとみられる白い高級外車と似た車が目撃されていたわけなんです。

この住人の女性が殺害された残忍な事件で、この週末にかけて実行役とみられる16歳の高校生が次々と逮捕されました。

安宅晃樹キャスター：

事件発生からこれまでの経緯をまとめました。

事件が起きたのは14日の午前9時半ごろです。

栃木・上三川町の住宅に複数の男が押し入り、住人の富山さんを殺害。

また、駆け付けた息子2人に襲いかかり逃走しました。

同じ日の午後7時55分、警察は神奈川・相模原市に住む16歳の高校生Aを逮捕、15日午後7時58分には同じ相模原市に住む16歳の高校生Bを逮捕、そして16日午前9時25分に相模原市の16歳の高校生Cを逮捕しました。

さらに同じ日の午後5時44分には、川崎市に住む16歳の高校生Dが逮捕されました。

そして、17日に指示役とみられる夫婦が逮捕され、これまでにこの事件で6人が逮捕されています。

三宅正治キャスター：

逮捕された高校生4人のうち3人が相模原市に住んでいるということになっていますが、これは関係性はどうなんでしょうね？

4人はいずれも16歳の男子高校生で、AとBは相模原市に住んでいて過去に同じ高校だったとして知り合いだといいます。

そしてCはBの知人なんですが、Aとの関係性については分かっていません。

一方で、川崎市に住むDは他の3人との関係性というのは分かっておらず捜査中です。

山崎夕貴キャスター：

高校生4人と夫婦の関係性は分かっているんですか？

これまでに、高校生の中には当日、初対面の人もいて、指示役の夫婦を知らない人もいたということが分かっています。

警察の調べに対し、高校生の一部が「夫婦に頼まれてやった」と供述しているということです。